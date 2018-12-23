السهر في الليل: الأسباب، الأضرار، وطرق العلاج غذائياً!

أخذ حمام دافئ قبل الذهاب للنوم فهو يعمل على إرخاء العضلات

السهر هو تأخير وقت النوم إلى ساعات متأخرة من الليل،ويعد السهر في الليل أهم مسبب للهالات السوداء تحت العينين و ظهور التجاعيد، فهو من العادات السيئة التي يتبعها الكثيرون، وفي هذا المقال نقدم لكم أساب السهر، أضرار السهر، علاج السهر غذائياً:

أضرار السهر:

- ظهور التعب

- القلق

- التوتر العصبي

- ضعف التركيز

- العصبية

- ظهور المشكلات الجلدية مثل البثور

- الإصابة بسرطان الثدي بالنسبة للنساء

- يؤثر على القلب بالنسبة للرجال .

- خلل في جهاز المناعة بسبب إختلاف ساعات النوم وساعات اليقظة .

- يؤدي إلى الأرق

- يزيد من هرمون الجوع ويقلل من هرمون الشبع في الجسم

أسباب السهر:

-النوم في النهار كثيراً

- زيادة أوقات الفراغ فيحاول الشخص تعبئتها بالسهر

- قد تتطلب طبيعة عمل الشخص السهر ليلاً

- المشاكل الصحية

- السفر

- تقليد الآخرين بالسهر ليلاً

- المشاكل التي يعاني منها الشخص كالمشاكل العائلية التي يفكر فيها طول الوقت

- الجلوس على الإنترنت لفترات طويلة

- متابعة البرامج التلفزيونية

- الإضطرابات النفسية كالقلق والتوتر والإكتئاب

علاج السهر غذائياً:

- تناول عصير الكرفس

- البابونج

- اليانسون

- الميرمية

- النعناع التي تساعد على تهدئة الأعصاب فتاعد على النوم مبكراً و تفادي السهر

- تناول العسل مع الحليب قبل النوم

- تناول الخضار والفواكه كالخس والمشمش

- تناول الأطعمة الغنية بالزنك

نصائح وعادات تساعد على النوم مبكراً:

- مراعاة عدم النوم كثيراً نهاراً لكي تقدر على النوم ليلاً ومغادرة السرير في ساعات محددة وعدم النوم بعدها.

- أخذ حمام دافئ قبل الذهاب للنوم فهو يعمل على إرخاء العضلات

- تجنب تناول وجبات دسمة قبل النوم مباشرة لأن النوم يسبب بطئ عملية الهضم مما يؤدي إلى حدوث حرقة في المعدة .

- تجنب الرياضة قبل النوم مباشرة لأنها تنشط الجسم .

- عدم إسدال الستائر كلياً لأنه عند ظهور الشمس ودخولها إلى الغرفة تساعد على الإستيقاظ مبكراً .

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