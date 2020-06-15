السياحة في إسطنبول: أجمل أماكنها السياحية والترفيهية

إسطنبول تجمع بين الطابعين الشرقي والغربي، بطريقة لافتة قلما تتكرر في مدن أخرى، لا بد من زيارة معالم اسطنبول التاريخية والتراثية، كما لا بد من التعريج على المطاعم التي تعدّ قِبلة شهيرة لعشاق المطبخ العثماني، في اسطنبول طيف واسع من المطاعم التي بوسعكِ تسجيل أجمل الذكريات فيها.

وفي هذا المقال نقدم لكم معظم الأماكن السياحية والترفيهية في إسطنبول، وهي:

1- مضيق البوسفور

إسطنبول لها حجم مهول مترامي الأطراف لا يمكن تقديره إلا من خلال ركوب العبارة في النهر والذي لن يكلفك أكثر من 12 ليرة لمدة ساعة ونصف، وهي فرصة رائعة لاكتشاف أجزاء أخرى من المدينة لن تراها إلا أثناء ركوب العبارة وسيكون من الرائع ركوبها وقت الغروب فذلك سوف يضيف القليل من السحر إلى التجربة بأكملها.

2- ميدان تقسيم

إذا كنت تريد تجربة الحداثة الحقيقية بإسطنبول فتوجه إلى ميدان تقسيم فهي منطقة جذب سياحي رئيسية حيث ستجد مجموعة كبيرة من المقاهي والمطاعم والفنادق والمحلات التجارية الراقية، يمكنك استقلال الترام من شارع استقلال والذي يجب ألا تنسى التجول به مساءً حيث يتحول إلى منطقة حيوية مليئة بالمطاعم والحانات والاستعراضيين المتجولين.

3- المسجد الأزرق

قد يكون جامع السلطان أحمد أو الجامع الأزرق واحد من أجمل المباني التي ستدخلها على الإطلاق فهو يتكون من خمسة قباب رئيسية وست مآذن نحيلة ومزين يدوياً من الداخل بأكثر من 20.000 بلاطة ذات لون أزرق، عند زيارتك للجامع يتم اعطائك وشاحاً لتغطية رأسك إذا كنت لا ترتدي ملابس لائقة ولذلك ننصح بارتداء ملابس محتشمة.

4- كنيسة سيسترن

هذه الكنيسة قد بنيت كخزان لجلب المياه الصالحة للشرب لاسطنبول فهي بمثابة بئر تحت الارض تم بنائه عام 532 وقد شيدت باستخدام 336 عمود.

5- مسجد آيا صوفيا

إن آيا صوفيا يكشف عن جدول زمني للتاريخ الديني بإسطنبول فقد كان سابقاً عبارة عن كاتدرائية آرثوذكسية ثم تم تحويل المبنى إلى مسجد حتى أصبح مبنى علماني عام 1931 وتم تحويله إلى متحف ولكنه من الناحية الفنية، لا يزال يُعتبر ثاني أكبر كاتدرائية في العالم ويحتوي على مجموعة من القباب المذهلة والفسيفساء المعقدة.

6- قصر طوب قابي

إن قصر توبكابي هو موطن لأجيال من سلاطين تركيا وزوجاتهم ويوفر القصر نظرة رائعة على تاريخ العائلة المالكة في تركيا وبه العديد من الأماكن الرائعة لاستكشافها بما في ذلك خزانة المجوهرات والتيجان فهو من اماكن سياحية في اسطنبول مميزة للسياح.

7- البازار الكبير

البازار الكبير هو أكبر مناطق الجذب السياحي بأسطنبول بأكملها وهو تجربة يجب حتماً أن تعيشها إذا ذهبت لإسطنبول فهو كخلية نحل لا ينتهي النشاط فيها أبداً وسوف تجد هذا السوق يفيض بالسكان المحليين الذين يصرون على بيع كل شيء مثل السجاجيد اليدوية الملونة والمتقنة للغاية والمجوهرات المعقدة والفوانيس المبهرة التي تحتوي على جميع ألوان قوس قزح.

أصحاب المتاجر يجذبون السياح بأكواب من شاي التفاح الدافئ بالإضافة لعينات من الحلوى التركية المبهجة اللذيذة الخاصة بهم، إنك لن تخرج من البازار الكبير أبداً دون التبضع وشراء أجمل الأشياء.

8- جسر غلطة

إذا كنت ترغب في تناول وجبة عشاء باسطنبول بطريقة فريدة من نوعها، فإن أفضل مأدبة مأكولات بحرية ستجدها تحت جسر غلطة حيث ستجد حشد هائل من مطاعم المأكولات البحرية والبائعين بالإضافة إلى الباعة المحليين ويمكنك تناول وجبة العشاء والتمتع بمنظر لا يقبل المنافسة على بحر البوسفور اللامع.

بالرغم من كل هذه الأماكن الرائعة فهناك أماكن سياحية في إسطنبول تستحق زيارتها أيضاً وسوف نستكمل باقي الأماكن التي تجعلك تنوي السياحة في إسطنبول.

9- بازار التوابل

بازار التوابل هو أحد مجمعات التسوق الأكثر شهرة في إسطنبول، ويسمى أيضاً البازار المصري، ويمكنك عند زيارة هذا المكان النابض بالحياة الاستمتاع برائحة التوابل في كل مكان وشراء الكثير منها مع الهدايا التذكارية المتنوعة، بما في ذلك المكسرات والفاكهة المجففة والقهوة التركية والشاي أوراق الشجر، وكل ذلك بين أرجاء ثاني أكبر سوق مغطى بعد البازار الكبير.

10- متحف الفنون التركية والإسلامية

يقع متحف الفنون التركية والإسلامية في ساحة السلطان أحمد في حي الفاتح في إسطنبول، ويعرض الكثير من الجوانب التاريخية الإسلامية المميزة للمدينة، بما في ذلك الكثير من المقتنيات التاريخية والعثمانية، فضلا عن المنحوتات، والمخطوطات والكتب المكتوبة باليد.

أما أشهر مطاعم إسطنبول التي يجدر بكِ زيارتها:

مطعم ليب اى ديريا ريتشموند، مطعم تغرا، سيا سوفراسي، مطعم ميموليت، مطعم سان سيت جريل و بار،مطعم اسطنبول 360، مطعم كيزكوليسي.

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