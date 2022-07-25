السياحة في مدينة السلط الأردنية

مدينة السلط الأردنية مدينة التسامح والضيافة الحضارية، إرث الماضي وتميز الحاضر، هكذا وصفت مدينة السلط حينما أدرجت على قائمة التراث العالمية، فهذه المدينة لو عدت ميزاتها لتجاوزت الحروف.

تاريخ السلط

يعود تاريخ مدينة السلط الأردنية إلى أقدم العصور منذ أن بدأ الإنسان بالاستقرار وتكوين المراكز العمرانية والتجمعات الزراعية، وتوالت على هذه المدينة حضارات تعود إلى عصور مختلفة وكان أقدمها العصر البرونزي المتأخر 1600 قبل الميلاد عندما قدم الهكسوس من مصر ومعهم مخترعات الحضارة المصرية مثل الفخاريات والمنسوجات والعربات التي تجرها الخيول، ومما كان لهم أثر كبير في تنشيط الحركة التجارية وتسهيل الاتصال بين مختلف المناطق، تاريخ السلط يحكى عن توحيد القوى لمقاومة الكراهية والاقصاء وزرع الوئام بين جميع مكونات المجتمع.

أين تقع السلط؟

السلط مدينة تقع في وسط المملكة الأردنيّة الهاشميّة، وهي مركز محافظة البلقاء وتبعد عن العاصمة عمّان حوالي 29.8 كم باتجاه الشمال الغربي، وترتفع عن مستوى سطح البحر بمعدل 880 مترًا، وقد بلغ عدد سكانها نهاية عام 2019 حوالي 117,060 نسمة.

أفضل الأماكن السياحية في مدينة السلط الأردنية

متحف السلط الأثري في مدينة السلط الأردنية

متحف السلط الأثري يقع في مبنى قديم تم ترميمه جيداً ويغطي تاريخ منطقة وادي الأردن مع لوحات معلومات ممتازة باللغة الإنجليزية، وتركز غرف الطبقة السفلية على الزجاج والفخار (يعود تاريخ بعضها إلى 5000 عام) من العصور الرومانية والبيزنطية والإسلامية، ويوجد في الطبقة العلوية بعض الأمثلة على الملابس التقليدية المحلية، وعروض الأنشطة الزراعية وقطع الفسيفساء من الصروح حول السلط.

متحف بيت أبو جابر في مدينة السلط الأردنية

متحف بيت أبو جابر هو منزل قديم يعود تاريخه إلى سنة 1890 تحول أخيراً إلى متحف السلط التاريخي بمشروع وزارة السياحة. تم تخصيص المنزل للتاريخ القديم والحديث لمدينة السلط ومحيطها، ويدار بالكامل من قبل أصحاب المصلحة المحليين، كإستراتيجية لتعزيز الوعي المجتمعي والمشاركة في حماية التراث.

مسجد السلط الكبير في مدينة السلط الأردنية

مسجد السلط الكبير الذي بني في أواخر العصر العباسي، وهو أقدم مسجد في المدينة وكان بمثابة مركز لعلماء الدين من جميع أنحاء العالم.

شارع الحمام في مدينة السلط الأردنية

شارع الحمام أقدم شارع وأكثرها نشاطاً في مدينة السلط، أعاد مشروع ترميم حديث المباني الحجرية العثمانية التقليدية المحيطة بالشارع إلى جمالها القديم. اليوم تستضيف سوق مدينة السلط المحلي، المكان المثالي لشراء الفواكه والخضروات الطازجة واللذيذة.

منتجع نسيم الجبل في مدينة السلط الأردنية

منتجع نسيم الجبل هو منتجع ومطعم حديقة ومركز نشاط خارجي يقع على قمة جبال جلعاد الجذابة، على بعد حوالي 30 دقيقة بالسيارة من السلط. إنه المكان المثالي للذهاب إليه إذا كنت ترغب في تجربة الجمال الطبيعي. يوفر المنتجع إطلالة بانورامية على الغابات والتلال الخضراء المحيطة، وقريب من مدن عمّان وعجلون وجرش والزرقاء وصولاً إلى التلال الفلسطينية في الغرب. كما أنها تستضيف مجموعة متنوعة غنية من النباتات والحيوانات المحلية، يتوفر في منتجع نسيم الجبل التخييم والمشي لمسافات طويلة والأنشطة الخارجية، مثل الرماية، للزوار والضيوف طوال الليل والنهار على حد سواء.

أفضل 10 مطاعم عربية في السلط

مطعم الأكثم

مطعم ماونتن بريز

مطعم الغربال

مطعم السلام

بمطعم ‪El Housh Cafe‬

قهى ومطعم اسكندراني

مطعم وتر زرياب

مطعم طريق السلط

سنست كافي

مطعم الديك الأحمر Red Rooster Restaurant‬

شارع الستين

شارع الستين في مدينة السلط الأردنية هي متنفس ترفيهي ذو إطلالات ساحرة وجميلة، تم انشاؤه خارج المدينة القديمة أصبح وجهة سياحية للعديد من المواطنين والسياح.

يبدء شارع الستين من بداية جسر زي الى جامعة البلقاء، وتبدء معه الرحلة الجميلة مع اجواء صيفية معتدلة ومناظر خلابة يقصده الزوار بهدف التنزه،إذ يُوفّر إطلالة بانورامية ساحرة ومجموعة من الأماكن والمقاعد المُريحة والمُخصصة للتنزّه والاستمتاع بقضاء بعض الوقت في أحضان الطبيعة الخلابة.

أفضل المطاعم الموجودة في شارع الستين

مطعم كوخ الجبل

مطعمة صن رايز

مطعم وكافيه طلة القدس

ونس كافيه

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