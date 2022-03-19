الشاي الأخضر مع العسل..كيف يمكنهما العمل معًا لتعزيز الصحة

الشاي الأخضر مع العسل هو مشروب شهير يستمتع به الجميع في كافة أنحاء العالم، حيث قد يرتبط شرب الشاي الأخضر بانخفاض خطر الوفاة من العديد من الأمراض المزمنة، وقد يقدم العسل أيضًا بعض الفوائد الصحية، بما في ذلك الخصائص المضادة للميكروبات والمضادة للالتهابات.

القيمة الغذائية للشاي الأخضر

الشاي الأخضر، عند دمجه مع الماء، هو مشروب لا يوفر سعرات حرارية ولكنه مليء بالعناصر الغذائية، مثل البوليفينول والمعادن المرتبطة بالعديد من الفوائد الصحية، ويمكنك الحصول على الشاي الأخضر مع الكافيين وبدون الكافيين.

وبينما يستجيب الجميع للكافيين بشكل مختلف، تشير الأبحاث إلى أن تناول الكافيين المعتدل قد يوفر بعض الفوائد، مثل التركيز الأفضل، وقد يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

قد يقلل شرب الشاي الأخضر أيضًا من التوتر، مما يوفر فوائد للصحة العقلية، وقد يكون هذا التأثير مرتبطًا بمحتوى الشاي الأخضر من الثيانين، حيث تشير الأبحاث الأولية أن هذا المركب موجود في الشاي الأخضر والأطعمة النباتية الأخرى، وقد يقلل من القلق والتوتر.

القيمة الغذائية للعسل

العسل هو محلي تم استخدامه كعلاج طبيعي في العديد من الثقافات عبر التاريخ، حيث يتكون بشكل أساسي من الكربوهيدرات، وتوفر ملعقة صغيرة حوالي 6 جرامًا من السكر المضاف و 21 من السعرات الحرارية.

تقليديا، كان العسل يستخدم لعلاج أي شيء من التهابات الحلق والربو إلى الأكزيما والجروح، وتدعم الأبحاث بعض هذه الاستخدامات، خاصة في علاج التهابات الجهاز التنفسي العلوي والأكزيما، واليوم، يلفت العسل الانتباه لاحتوائه على مضادات الأكسدة، ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان هذا المحتوى المضاد للأكسدة يوفر فائدة صحية فعلية.

الفوائد الصحية للشاي الأخضر مع العسل

يخفف أعراض الإنفلونزا ونزلات البرد

يقدم كل من الشاي الأخضر والعسل بشكل فردي بعض الفوائد الصحية المحتملة، ولكن معًا قد يوفران المزيد، حيث قد يساعد الشاي الأخضر مع العسل في تقليل أعراض البرد والإنفلونزا.

ومن المعروف أن كل من الشاي الساخن والعسل يخففان من أعراض التهاب الحلق، ولكن شرب الشاي الأخضر مع العسل قد يوفر فوائد أكثر من مجرد تهدئة حلقك.

وفي الواقع، يمكن أن يساعد شرب الشاي الأخضر مع العسل في إدارة الأعراض وربما حتى تقليل خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، ولكن من غير الواضح مقدار ما تحتاجه للشرب لتجربة الفوائد.

هناك أدلة مختلطة على كمية الشاي الأخضر التي تحتاج إلى شربها لمعرفة فوائد تخفيف الأعراض، ولكن تشير بعض الدراسات إلى شرب ما لا يقل عن 3 أكواب يوميًا.

وقد تجعل إضافة العسل إلى الشاي الأخضر أكثر استساغة عن طريق قطع بعض المرارة، مما يؤدي بك إلى شرب المزيد، مما قد يساعد أيضًا في الترطيب عند المرض.

مفيد للأسنان

قد يكون من المفاجئ أن المشروبات المحلاة يمكن أن تقدم فوائد لأسنانك، لكن الأبحاث الناشئة تشير إلى أن شرب الشاي الأخضر مع العسل قد يقلل من خطر تسوس الأسنان.

وقد أظهرت إحدى الدراسات الصغيرة أن شرب الشاي الأخضر والعسل معًا قلل من بكتيريا Streptococcus mutans، وهي أحد المساهمين في تسوس الأسنان، وخاصة في أفواه الأولاد الصغار، كما اقترحت دراسات أخرى قديمة أن العسل قد يكون أفضل لأسنانك من سكر المائدة.

إدارة مرض السكري

عندما يتعلق الأمر بإدارة السكر في الدم، فإن المشروبات غير المحلاة هي الأفض، ومع ذلك، قد يكون كوب الشاي الأخضر مع العسل آمنًا لمرضى السكري.

وقد اقترح تحليل أقدم لـ 17 دراسة أن الشاي الأخضر قد يحسن حساسية الأنسولين، وهي علامات مهمة لمرض السكري، بالإضافة إلى ذلك، أظهرت العديد من الدراسات أن العسل قد يكون أفضل من أنواع السكر الأخرى للأشخاص المصابين بمرض السكري.

بعض الاحتياطات حول شرب الشاي الأخضر مع العسل

يبدو أن الشاي الأخضر مع العسل يقدمان العديد من الفوائد المحتملة، سواء بشكل فردي أو عند الاستمتاع بهما معًا، ومع ذلك، يمكن أن يكون هناك الكثير من الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار.

الشاي الأخضر يحتوي على الكافيين، وفي الواقع يتحمل معظم الناس بعض الكافيين جيدًا، ولكن إذا كنت حساسًا للكافيين فقد ترغب في الحد من استهلاكك إلى كوب أو كوبين يوميًا، كما يمكنك أيضًا تجربة الشاي الأخضر منزوع الكافيين.

وفي الحقيقة قد يقطع الكافيين الموجود في الشاي الأخضر النوم، لذلك من الأفضل الحد من مقدار ما تشربه في فترة ما بعد الظهر أو المساء، إلا إذا كان منزوع الكافيين.

بالإضافة إلى ذلك، يوصى بالحفاظ على استهلاك السكر المضاف إلى أقل من 10٪ من السعرات الحرارية اليومية، وهذا يشمل العسل، وكن حذرًا بشأن مقدار ما تضيفه إلى الشاي وعدد الأكواب التي تشربها يوميًا.

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