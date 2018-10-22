ما هي فوائد العكوب؟

العكوب حارق للدهون فهو مفيد جداً للتنحيف

العكوب نبات من فصيلة النجمية، وهو نبات برّي شائِك من النباتات الزَّهريّة، إسطواني في شكله ورفيع، أوراقه لامعة خضراء يوجد عليها أوبار ،أماّ ذيل العكوب تُرابي تُغطّيه أغشيّة بريّة عند إستخدامه يجب الحذر و العمل على إزالة هذه الأغشيّة، كما تمتاز أوراقه بلمعانها .

فوائد العكوب:

- العكوب حارق للدهون فهو مفيد جداً للتنحيف .

- دواء مهم للكبد بشكل كبير، حيث يحتوي على مادّة السيمالارين .

- يتم إستخدام العكوب كعلاج للصداع النصفي .

- يحتوي على فيتامينات نافعة جداً للجسم .

- يُعالج مرضى القولون العصبي، والقيام بمساعدة وتحسين عمليّة الهضم .

- مفيد للمُصابين بارتفاع الشحوم و الكوليسترول .

- الأملاح المعدنيّة العكوب غني بها مثل البوتاس الذي يعمل على تنقيّة الدّم و تقويته .

- طرد السموم وتنقية الجسم منها ومن الفضلات الزائدة المُضرّة .

- مادّة السيمالارين الموجودة في العكوب بالإضافة لغيرها من المواد المتواجدة فيه أشارات دراسات مخبريّة أنها تعمل على منع الخلايا السرطانيّة مِنَ التكاثر والإنقسام، كما تقوم بتقصير عُمر هذه الخلايا السرطانيّة .

- العكوب يقي من الإصابة بالسرطان خاصّة تِلك الخلايا السرطانيّة التي يعمل العكوب على منعها وَكبحها مِن النُمو تحديداً في الثّدي، الجلد، البروستات، والخلايا التي في تكون في - عُنق الرحم .

- العكوب يُعد مقوّي للأعصاب .

- يعمل على تقوية القلب .

- يحتوي العكوب على الألياف الكثيرة .

- مُعالج لانخفاض الدم .

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