الشاي الأزرق..الفوائد والآثار الجانبية والمزيد

الشاي الأزرق موطنه جنوب آسيا، حيث إنه مصنوع من خلال تخمير البتلات الجافة لنبات يسمى Clitoria ternatea L.، وهو نبات معروف بلونه الأزرق الفاتح المميز.

وبصرف النظر عن كونه ملونًا طبيعيًا للأطعمة، يتم استهلاك الشاي الأزرق على نطاق واسع لخصائصه الطبية، حيث يقال إنه يحسن صحة القلب والدماغ ويوفر آثارًا مضادة لمرض السكري ومضادة للسرطان، ومن خلال هذا المقال الشاي الأزرق سنتعرف على فوائده وسلبياته وكيفية إعداده.

ما هو الشاي الأزرق ؟

الشاي الأزرق مصنوع من البتلات الجافة لنبات ternatea L.، والمعروفة باسم Butterfly pea، وغالبًا ما يتم إضافة نكهات إليه بمكونات مثل النعناع أو الزنجبيل أو عشب الليمون أو القرفة.

ويتراوح لون البتلات من الأبيض إلى الأزرق الشديد، ويرجع اللون الأزرق إلى محتواها العالي من الأنثوسيانين، وهي الأصباغ المضادة للأكسدة الموجودة أيضًا في الفواكه والخضروات الزرقاء والأرجوانية الأخرى.

وبمجرد تخمير الشاي، قد يتغير لونه إلى الأحمر أو البنفسجي أو الأخضر، اعتمادًا على درجة الحموضة أو مستوى الحموضة، كما يمكنك تعديل هذا عن طريق إضافة ماء منشط أو ليمون، وبغض النظر عن إعطاء الشاي لونه الأزرق المميز، فإن الأنثوسيانين مسؤول أيضًا عن خصائصه الطبية المرموقة، وفي الواقع، لهذا السبب تم استخدامه منذ فترة طويلة في طب الأيورفيدا لعلاج أمراض متعددة.

فوائد شرب الشاي الأزرق

غني بمضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة هي مركبات مفيدة تنظف الجزيئات المعروفة باسم الجذور الحرة، حيث يمكن أن تؤدي الكثير من الجذور الحرة في جسمك إلى الإجهاد التأكسدي، والذي يمكن أن يعزز ظهور بعض الأمراض، وكما ذكرنا، فإن هذا الشاي غني بالأنثوسيانين المسؤول إلى حد كبير عن اللون الأزرق الغامق إلى الأرجواني.

والأنثوسيانين هي مجموعة من مضادات الأكسدة، حيث إنها موجودة في الفواكه والخضروات والزهور الصالحة للأكل وتوفر آثارًا مفيدة ضد أمراض مثل أمراض القلب والسكري وأنواع معينة من السرطان.

يعزز صحة القلب

قد يعزز شرب الشاي الأزرق صحة قلبك عن طريق تحسين ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، حيث تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن مستخلص زهرة الشاي الأزرق قد يخفض ضغط الدم من خلال خصائصه في إزالة الأوعية الدموية، مما يعني أنه يساعد على توسيع الأوعية الدموية لتعزيز تدفق الدم، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يتميز بتأثيرات مضادة للرومبوتيك، هذا يعني أنه قد يمنع تكوين جلطات الدم، وهو عامل خطر للإصابة بالسكتة الدماغية.

خصائص مضادة لمرض السكري

قد يساعد الأنثوسيانين الموجود في الشاي الأزرق في إدارة مستويات السكر في الدم، حيث تظهر بعض الأبحاث أن مضادات الأكسدة في مستخلص الشاي الأزرق قد تمنع الإنزيمات التي تهضم الكربوهيدرات مثل ألفا جلوكوسيداز المعوي، وألفا أميلاز البنكرياس، والسكريز المعوي.

ومن خلال تثبيط الإنزيمات المذكورة، يؤخر المستخلص هضم وامتصاص السكريات، وفي المقابل، يؤدي هذا إلى انخفاض نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين، وفي الحقيقة، ارتبط انخفاض مستويات الأنسولين في الدم بانخفاض خطر مقاومة الأنسولين وخلل الأوعية الدموية والسمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي.

تحسين صحة الدماغ

تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن مستخلص الشاي الأزرق قد يحسن الذاكرة ويمنع المزيد من فقدان الذاكرة في مرض الزهايمر، على الرغم من عدم وجود بحث يؤكد هذه التأثيرات على البشر.

ملون طعام طبيعي

اللون الأزرق للشاي هو بديل شائع لملونات الطعام الزرقاء الاصطناعية، والتي أصبحت غير مرغوبة بشكل متزايد بسبب المخاوف الصحية.

الآثار الجانبية المحتملة

لا توجد حاليًا آثار جانبية تم الإبلاغ عنها من شرب الشاي الأزرق، ومع ذلك، تدعي بعض الأدلة القصصية أنه قد يسبب الغثيان وآلام المعدة والإسهال إذا تم تناوله بكميات كبيرة.

كيفية تحضير الشاي الأزرق

يعد صنع كوب من الشاي الأزرق أمرًا سهلاً، ويمكنك الاستمتاع به ساخنًا أو باردًا، لذلك إليك ما ستحتاجه لصنع كوب من الشاي الأزرق في المنزل:

كوب (240 مل) ماء مغلي

كيس واحد من الشاي الأزرق

سكر أو عسل أو محلي آخر مفضل (اختياري)

عصير من نصف ليمونة (اختياري)

بعد ذلك، ضع كيس الشاي في كوب وأضف الماء المغلي، واتركه لمدة 5 دقائق أو حتى يتحول الماء إلى لون أزرق فاتح، من ثم يحلى بالسكر أو العسل حسب الرغبة.

يمكنك أيضًا إضافة عصير الليمون إلى جانب إضافة نكهة منعشة، فإن هذا يخفض أيضًا درجة حموضة الشاي أو مستوى الحموضة، مما يغير لونه من الأزرق إلى البنفسجي، وللاستمتاع بكوب منعش من الشاي الأزرق في يوم صيفي حار، ما عليك سوى ترك الشاي باردًا، أو إضافة الثلج إليه.

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