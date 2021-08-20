الشاي الصيني الأسود: الفوائد والقيمة الغذائية

يمثل الشاي الصيني الأسود أو كما يعرف باسم شاي أولونغ فقط 2% من الشاي الذي يتم إنتاجه واستهلاكه في جميع أنحاء العالم، وفي الواقع هو يجمع بين صفات الشاي الأخضر والشاي العادي، مما يمنحه العديد من الفوائد الصحية.

على سبيل المثال قد يساعد تناول شاي أولونغ في إنقاص الوزن وتقليل التوتر، ومن خلال هذه المقالة سنتعرف على العديد من فوائد الشاي الصيني الأسود وكل ما يتعلق بقيمته الغذائية والعديد من الأمور الأخرى.

ما هو الشاي الصيني الأسود؟

هو شاي أولونغ وهو عبار ة عن شاي صيني تقليدي مصنو من أوراق نبات كاميليا سينينسيس، وهو نفس النبات المستخدم في صنع الشاي الأخضر والشاي الأسود، ومن خلال عملية الأكسدة ينتج شاي أولونغ.

القيمة الغذائية

على غرار الشاي الأخضر والأسود، يحتوي شاي أولونغ على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المفيدة، حيث يحتوي على كميات صغيرة من الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، كما أنه يحتوي على 38 ملغ من الكافيين، وبعض مضادات الأكسدة في شاي أولونغ مثل البوليفينول تعد هي المسؤولة عن العديد من الفوائد الصحية.

يحتوي أيضًا شاي أولونغ على أحماض أمينية أظهرت الدراسات أنها لها تأثيرات إيجابية على الاسترخاء والأداء المعرفي.

فوائد الشاي الصيني الأسود

- قد يساعد الشاي الصيني الأسود في الحماية من مرض السكري

بشكل عام، ثبت أن الشاي يساعد في الحماية من مرض السكري ومضاعفاته، وربما يتم ذلك عن طريق تخفيف مقاومة الأنسولين وتقليل الالتهاب، وبحسب الدراسات الصغيرة التي أجريت تبين أن الشاي الصيني الأسود لديه فعالية محتملة في خفض نسبة الجلوكوز في البلازما لدى مرضى السكري.

- قد يحسن الشاي الصيني الأسود صحة القلب

قد يؤدي تناول مضادات الأكسدة المنتظمة في الشاي إلى تحسين صحة القلب، وبحسب الدراسات التي أجريت على من يشربون الشاي بانتظام فلقد ظهر أن هناك انخفاض في ضغط الدم ومستويات الكوليسترول لديهم، فضلًا عن انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

- قد يساعد الشاي الصيني الأسود على فقدان الوزن

لطالما ارتبط شرب الشاي بفقدان الوزن، وبالفعل توضح العديد من الدراسات العلاقة بين المركبات النشطة بيولوجيًا في الشاي وفقدان الوزن أو الوقاية من السمنة، ولكن لا يعني بالضرورة أن شرب بضعة أكواب من الشاي كل يوم يكفي لفقدان الوزن، حيث تلعب العوامل الأخرى مثل الظروف والسلوكيات الأساسية دورًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن.

- قد يحسن الشاي الصيني الأسود وظائف المخ

تظهر الدراسات الحديثة أن استهلاك الشاي قد يساعد في الحفاظ على وظائف المخ والذاكرة، وكذلك ربما يحمي من التدهور العقلي المرتبط بالعمر، فمثلًا يمكن للكافيين الموجود في الشاي أن يزيد من إفراز الدوبامين وهو ما يفيد الدماغ في الحالة المزاجية والانتباه والعديد من الوظائف الأخرى.

- قد يساعد الشاي الصيني الأسود في الحماية من بعض أنواع السرطان

يعتقد العلماء أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الصيني الأسود قد تساعد في منع طفرات الخلايا التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان في الجسم، وقد يقلل البوليفينول الموجود في الشاي أيضًا من معدل انقسام الخلايا السرطانية.

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