4 خلطات منزلية لتغذية الشعر بعد الولادة

عزيزتي الام لا تتهاوني بالاعتناء بجسمك وشعرك بعد الولادة، فتجربة الحمل ومن بعده الرضاعة تضع اعباء هائلة على الجسم، ويحتاج بعدها جسمك إلى عناية مضاعفة، اذا كنت تعانين من ضعف وتساقط الشعر فهذه الوصفات المنزلية المجربة ستساعدك كثيراً.

قناع زيت جوز الهند

دلكي فروة رأسك يوميًّا لمدة 5 دقائق، ويمكنكِ أيضًا دمج التدليك مع استعمال زيت جوز الهند أو زيت الزيتون الدافئ مرتين أسبوعيًّا.

قناع زيت الخروع:

ويمكن خلط زيت الخروع مع زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، ويترك على الشعر لمدة 45 دقيقة ثم يغسل. كرريه مرتين أسبوعيًّا.

قناع البيض:

اخلطي بيضة مع ربع كوب من الزبادي والمايونيز، وضعيه على شعرك وغطيه بغطاء بلاستيك واغسليه بعد نصف ساعة على الأقل، وكرريه مرتين أسبوعيًّا.

قناع زيت الزيتون مع الثوم:

انقعي بضع من فصوص الثوم المفرومة في مرطبان صغير من زيت الزيتون واتركيه لمدة أسبوع، ثم استعملي الزيت في دهان فروة الرأس يومًا بعد يوم، واتركيه لمدة لا تقل عن ساعتين ثم اغسلي الشعر، كرريه يومًا بعد يوم.