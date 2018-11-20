بودنغ بالشوكولاتة والموز

بودنغ بالشوكولاتة والموز مزيج رائع لتحلية باردة سريعة التحضير ولذيذة!

المقادير:

2 كوب شوكولاتة مبشورة أو هيرشي

½ كوب كراميل

4 أكواب حليب

علبة قشدة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

½ ملعقة صغيرة ملح.

للتزيين

كريمة مخفوقة بالشوكولاتة

شرائح موز

الطريقة:

ضعي الشوكولاتة والكراميل و الحليب والقشدة والفانيليا في وعاء على نار هادئة مع التقليب حتى تمتزج المكونات وتذوب الكراميل.

عندما تبدأ بالغليان أبعديها عن النار وقلبي الشوكولاتة الذائبة ثم وزعيها بالأكواب.

زيني الوجه بمقدار بسيط من الكريمة المخفوقة وصوص الكراميل وشرائح الموز.

ضعيها بالبراد حتى تجمد وقدميها باردة