الطبيب شادي الشيخ أول من وظف وسائل التواصل الاجتماعي بعلم الأسنان الحديث

أعلن طبيب الأسنان الشهير شادي الشيخ افتتاح عيادته الجديدة في دبي لتكون محطة جديدة في مسيرته العلمية المشرفة في مجال علم الأسنان، حيث يعتبر رقماً صعباً في مجال علم الأسنان الحديث على مستوى الوطن العربي، بعد أن سلطت وكالات أنباء عالمية مثل "رويترز" الضوء عليه وعلى الطريقة العلمية الحديثه التي يستعملها مع مراجعيه، مواكباً أحدث الأجهزة الطبية التي تصدر على الساحة العلمية الطبية الحديثة.

ويستعمل الطبيب الشيخ الصور ثلاثية الأبعاد والطرق الحديثة في زراعة الأسنان والعظم والتي أثبتت نجاحها في آلاف الحالات التي زارته بالعيادة، ليعلن من نفسه مرجعاً طبياً مخلصاً للمهنة والطب الحديث.

وحصل الطبيب شادي الشيخ على شهادته من جامعة "...." في مصر، وأكمل الاختصاص في جراحة الوجه والفكين لمدة 3 سنوات في الخدمات الطبية الملكية الأردنية، وهو الأمر الذي صقل مهارته الجراحية في واحد من أعرق المستشفيات والصروح الطبية بالوطن العربي.

ومن هناك، أكمل مسيرته بالتعليم متنقلا بين أوروبا وأميركا ليحتك بأكبر الأسماء بالعالم من أمثال "داني بوزر" والبروفسور السويسري الذي يعتبر من أكبر الأسماء بمجال طب الأسنان، حيث أخذ دورة لأكثر من 70 ساعة مع البروفسور السويسري في جامعة "بيرن" في زراعة العظم بالمناطق الأمامية التجميلية.

وأكمل الطبيب الشيخ مسيرته من خلال دورة متقدمة أيضاً بزراعة العظم مع البرفسور "أوربان" صاحب أنجح كتاب زراعة العظم في هنغاريا بودابيست ، لينتقل بعدها إلى كاليفورنيا لينهي معه البروفسور "ساشا جوفانوفيش" دورتين أيضا في مجال زراعة العظم.

ويستخدم الطبيب الشيخ "المايكرومسكوب" الذي تصل كاميرته إلى 25 مرة ليعطي مرضاه، أفضل النتائح وأدقها في القشور الخزفية والتلبيسات السنية.

أما في الزراعة، فلا يقوم الطبيب شادي الشيخ بإجراء الزراعة إلا بعد تمثيل وممارسة الزراعة على صورة ثلاثية الأبعاد، ويطبع الخطة للمريض ويوضح نوع الزرعة ومصدرها.

يتابع الدكتور شادي أكثر من 2 مليون متابع على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و 700 ألف متابع على موقع الصور "الانستجرام" بالإضافة إلى مئات الآلاف على موقع سناب شات.

ويحضى الطبيب شادي بشعبية كبيرة بين طلاب طب الأسنان في الوطن العربي، حيث زاره على العيادة المئات منهم معتبرينه قدوة طبية استحسنوا السير على خطاه.

وأعطى الدكتور شادي مئات المحاضرات التوعوية والتثقيفية والطبية في جامعات كبير في مصر والأردن، والتي شهدت حضورا طلابيا كثيفا لما يملكه الطبيب الشيخ من رصيد علمي وأخلاقي يجعله ملهما لأطباب الأسنان بالعصر الحديث.

وظهر الطبيب شادي الشيخ على العديد من القنوات الفضائية مثل سكاي نيوز، والحرة، ورؤيا، والعربية، وغيرها من الفضائيات العربية الشهيرة، كما شارك في برنامج "الأطباء السبعة" الشهير والمختص بالشأن الطبي كمرجعية علمية للمتابعين.

وكان الطبيب شادي الشيخ السفير الأول والوحيد لـ سكاي دايف دبي، وعلامة تجارية لمعجون الأسنان Oral-B الذي استمر عرضه لعامين على قنوات أم بي سي وفي المجمعات التجارية الكبيرة.

شادي الشيخ طبيب أردني وأحد مشاهير مواقع التواصل

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