الطبيب شادي الشيخ أول من وظف وسائل التواصل الاجتماعي بعلم الأسنان الحديث

بسم الله وعلى بركة الله Dubai Branch يسرني ويشرفني أن أعلن لكم بدء استقبال المواعيد بالفرع الثاني بعيادتنا في دبي في جميرا ١ ، شارع الوصل ڤيلا رقم ٢٤٦ وسوف أكون كل آخر اسبوع باذن الله في دبي بمعدل يومين بالأسبوع أما بقية الأيام من السبت للثلاثاء في عيادة عمان وبسم الله نبدأ وإن شاء الله فرع عربي آخر قريبا. دعواتكم بالتوفيق. #dentist #dentista #dentistry #dentistryworld #dental #tooth #teeth #hollywood_smile #veneers #emax #zircon #crown #surgeon #implant #jordan #amman #dubai

