الطرق الصحيحة لتنظيف المناشف!

غسل المناشف الجديدة قبل الاستخدام
كم مرة تغسل المناشف؟
يجب أن تغسل المناشف بعد ثلاثة أيام من الاستخدام الفردي؛ الطريقة المفضّلة لغسل المناشف الملونة هي باستخدام الماء الدافئ والمبيض الآمن للألوان، إذا لزم الأمر. إلى ذلك، لمنع نزف الألوان، تغسل المناشف الملونة ذات الظلال المتشابهة في الماء الدافئ، مع إضافة كمّية ضئيلة من سائل الغسيل وكوب من الخل الأبيض إلى الماء أثناء دورة الشطف. يساعد الخل في ضبط الألوان ويزيل بقايا المنظفات الزائدة. أما في غسل المناشف البيض، فيستخدم الماء الساخن والمبيض غير الكلوري.
يمكن أن يؤدي الجمع بين غسل المناشف والملابس إلى نقل الجراثيم والبكتيريا بين الملابس، في الغسّالة. لذا، يستحسن غسل المناشف في دورة غسيل منفصلة عن الملابس، مع فرز المناشف حسب اللون قبل غسلها، ثم تجفيفها داخل المجفّف.
منعّم الأقمشة
من المُمكن أن يؤدي تراكم الشمع جرّاء منعّم الغسيل إلى تدهور ألياف المنشفة، مع مرور الوقت
لا ينبغي الإفراط في إضافة كمّية كبيرة من منعّم الأقمشة إلى المناشف، مع حصر الأمر بانقضاء 3 غسلات للمناشف بين مرّات استخدام المنتج المذكور، لأن الشمع المتراكم من المنعم قد يجعل الألياف تتدهور مع مرور الوقت.
تجفيف المناشف
تجدر الإشارة إلى أن الملابس تجفّ بصورة أكثر سرعة مقارنة بالمناشف، وهذه الأخيرة إذا كانت مبللة قليلاً وحفظت داخل الخزانة قد تتعفّن. وفي هذا الإطار، يفضّل ضبط المجفف على الإعداد العادي (أو التلقائي)، كما في حالة الأقمشة المتينة الأخرى، علماً أن الإفراط في التجفيف قد يدمّر سلامة ألياف القطن. وإلى المجفّف، يمكن نشر الملابس في الهواء الطلق، تحت أشعّة الشمس.للمزيد عن صحتك وجمالك:
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