الطرق الصحيحة لتنظيف المناشف!

غسل المناشف مهمة بسيطة من مهام التدبير المنزلي، لكنها تتطلب الالتزام ببعض النصائح، تلافياً لتعفّن المناشف أو لأن تصبح بؤرة للفيروسات. فما هي الطريقة الصحيحة الخاصّة بتنظيف المناشف المتسخة؟



غسل المناشف الجديدة قبل الاستخدام

ينصح بغسل وتجفيف مناشف الحمام قبل استخدامها للمرّة الأولى، وذلك لأنّ المناشف الجديدة تطلى بالسيليكون أو التشطيبات الأخرى التي تمنع الامتصاص حتّى تحظى بمظهر حسن وملمس رقيق للغاية في المتجر. وبالتالي، يزيل غسل المناشف الجديدة هذه التشطيبات ويسمح بأقصى قدر من الامتصاص.