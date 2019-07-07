العادات التي يتميز بها الشخص الناجح؟

هل أنت شخص ناجح في حياتك؟ هل أنت شخص منظم؟هل تخطط لمستقبلك؟

يجب على كل شخص أن يضع أهدافاً قصيرة الأمد وأهدافاً طويلة الأمد لتحقيقها، ويأمل أن ينجزها على أكمل وجه، ولكن النتيجة قد تكون سيئة ولا يستطيع القيام بأي من هذه الأهداف، وهناك أسباب تعيق النجاح والوصول إلى المراد، عليك معرفتها ومحاولة تجنبها، لما لها من تأثير كبير في نجاحك.

وفيما يلي نقدم لكم عادات للناجحين عليكم التحلي بها لتصبح شخصاً ناجحاً:

1- يقضي وقته مع الاشخاص المناسبيين

2- يدوّن خططه المستقبلية وأهدافه

3- يمدح غيره

4- يتعلم من أخطائه

5- يحافظ على التوازن المناسب في حياته

6- يفكر على المدى البعيد

7- يتمنى النجاح لغيره

8- يخطط لمهامه اليومية

9- يتحمل نتائج أخطائه ولا يلوم الآخرين

10- يعمل بكل ما لديه من شغف والتزام

11- يتميز بالتواضع

12- يشجع على التغيير

13- يتعلم، يتطور، يقرأ كل يوم

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