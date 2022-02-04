العدوى البكتيرية والفيروسية..ما الفرق بينهما؟ 

قد تؤدي أنواع معينة من العدوى البكتيرية والفيروسية إلى إصابات بمستويات متفاوتة من الشدة، وهناك أنواع عديدة من العدوى البكتيرية والفيروسية، وقد يتطلب بعضها مضادات حيوية أو علاجات مضادة للفيروسات، كما يمكن الوقاية من بعض أنواع العدوى بمساعدة التطعيمات.

ومن خلال هذه المقالة، نلقي نظرة على الاختلافات الأولية بين العدوى البكتيرية والفيروسية، ونستكشف كيفية انتقال هذه العدوى وعلاجها، وما يمكنك فعله لمنع الإصابة بها ونقلها.

العدوى البكتيرية والفيروسية

العدوى البكتيرية

البكتيريا هي كائنات دقيقة صغيرة تتكون من خلية واحدة، وهي متنوعة جدًا ويمكن أن تحتوي على مجموعة متنوعة من الأشكال والميزات الهيكلية، ويمكن للبكتيريا أن تعيش في كل بيئة يمكن تصورها تقريبًا، بما في ذلك داخل جسم الإنسان، وفقط حفنة من البكتيريا تسبب التهابات في البشر، ويشار إلى هذه البكتيريا بالبكتيريا المسببة للأمراض.

العدوى الفيروسية

الفيروسات هي نوع آخر من الكائنات الدقيقة الصغيرة، على الرغم من أنها أصغر من البكتيريا، ولكنها مثل البكتيريا، فهي متنوعة جدًا ولها مجموعة متنوعة من الأشكال والميزات، والفيروسات طفيلية، هذا يعني أنها تتطلب خلايا حية أو أنسجة تنمو فيها.

وفي الواقع، يمكن للفيروسات أن تغزو خلايا جسمك، باستخدام مكونات خلاياك للنمو والتكاثر، وحتى أن بعض الفيروسات تقتل الخلايا المضيفة كجزء من دورة حياتها.

كيف تنتقل العدوى البكتيرية والفيروسية ؟

انتقال العدوى البكتيرية

العديد من أنواع العدوى البكتيرية معدية، مما يعني أنها يمكن أن تنتقل من شخص لآخر، وهناك العديد من الطرق التي يمكن أن يحدث بها ذلك، بما في ذلك:

الاتصال الوثيق بشخص مصاب بعدوى بكتيرية، بما في ذلك اللمس والتقبيل الاتصال بسوائل جسم الشخص المصاب بعدوى، خاصة بعد الاتصال الجنسي أو عندما يسعل الشخص أو يعطس انتقال العدوى من الأم إلى الطفل أثناء الحمل أو الولادة التلامس مع الأسطح الملوثة بالبكتيريا، مثل مقابض الأبواب أو مقابض الصنبور ثم تلمس وجهك أو أنفك أو فمك

وبالإضافة إلى انتقالها من شخص لآخر، يمكن أيضًا أن تنتقل العدوى البكتيرية عن طريق لدغة حشرة مصابة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تناول الطعام أو الماء الملوث أيضًا إلى الإصابة.

أنواع العدوى البكتيرية الشائعة

التهاب الحلق عدوى المسالك البولية التسمم الغذائي البكتيري السيلان السل التهاب السحايا البكتيري التهاب النسيج الخلوي الكزاز

انتقال العدوى الفيروسية

مثل العدوى البكتيرية، فإن العديد من العدوى الفيروسية معدية أيضًا، ويمكن نقلها من شخص لآخر بنفس الطرق، بما في ذلك:

الاتصال الوثيق بشخص مصاب بعدوى فيروسية الاتصال بسوائل الجسم لشخص مصاب بعدوى فيروسية انتقال العدوى من الأم إلى الطفل أثناء الحمل أو الولادة التلامس مع الأسطح الملوثة

أيضًا، على غرار العدوى البكتيرية، يمكن أن تنتقل العدوى الفيروسية عن طريق لدغة حشرة مصابة أو عن طريق تناول طعام أو ماء ملوث.

أنواع العدوى الفيروسية الشائعة

كوفيد-19 الإنفلونزا نزلات البرد التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي جدري الماء الحصبة التهاب السحايا الفيروسي الثآليل فيروس نقص المناعة البشرية التهاب الكبد الفيروسي



كيف يتم علاج العدوى البكتيرية والفيروسية ؟

علاج العدوى الفيروسية

لا يوجد علاج محدد للعديد من العدوى الفيروسية، حيث يركز العلاج عادةً على تخفيف الأعراض، بينما يعمل جسمك على إزالة العدوى، ويمكن أن يشمل ذلك أشياء مثل:

شرب السوائل لمنع الجفاف الحصول على قسط كبير من الراحة استخدام أدوية مسكنة للألم لا تتطلب وصفة طبية، مثل الأسيتامينوفين (تايلينول) أو الإيبوبروفين (موترين، أدفيل) لتخفيف الأوجاع والآلام والحمى أخذ مضادات الاحتقان للمساعدة في سيلان الأنف أو انسداده

علاج العدوى البكتيرية

المضادات الحيوية هي أدوية تستخدم لعلاج الالتهابات البكتيرية، وهناك العديد من أنواع المضادات الحيوية، لكنها تعمل جميعًا على منع البكتيريا من النمو والانقسام بشكل فعال، كما إنها ليست فعالة ضد العدوى الفيروسية.

وفي الواقع، يجب عليك فقط تناول المضادات الحيوية لعدوى بكتيرية، ولكن المضادات الحيوية غالبًا ما تُطلب للعدوى الفيروسية، وهذا أمر خطير لأن الإفراط في وصف المضادات الحيوية يمكن أن يؤدي إلى مقاومة المضادات الحيوية.

ما هي أفضل طريقة لمنع العدوى البكتيرية والفيروسية ؟

ممارسة النظافة الجيدة

تأكد من غسل يديك قبل تناول الطعام وبعد استخدام الحمام وقبل وبعد تناول الطعام.

تجنب لمس وجهك أو فمك أو أنفك إذا لم تكن يديك نظيفتين

لا تشارك الأشياء الشخصية، مثل أواني الأكل، كاسات الشرب، فرشاة أسنان وغيرها من الأشياء الشخصية الأخرى.

احصل على التطعيم

تتوفر العديد من اللقاحات للمساعدة في الوقاية من العديد من الأمراض الفيروسية والبكتيرية، ومن أمثلة الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، الحصبة، الإنفلونزا، الكزاز، السعال الديكي، كوفيد-19.

لا تخرج إذا كنت مريضًا

ابق في المنزل إذا كنت مريضًا للمساعدة في منع نقل العدوى إلى أشخاص آخرين، وإذا كان يجب عليك الخروج، اغسل يديك بشكل متكرر واعطس أو اسعل في مرفقك أو في منديل.

ممارسة الجنس الآمن

يمكن أن يساعد استخدام الواقي الذكري أو طرق الحاجز الأخرى في منع الإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي (STIs).

تأكد من طهي الطعام جيدًا

تأكد من طهي جميع اللحوم في درجة الحرارة المناسبة، كما تأكد من غسل أي فواكه أو خضروات نيئة جيدًا قبل تناول الطعام، ولا تدع بقايا الطعام تظل في درجة حرارة الغرفة، بدلاً من ذلك، قم بتبريدها على الفور.

احمي نفسك من لدغات الحشرات

تأكد من استخدام طارد الحشرات الذي يحتوي على مكونات مناسبة، وإذا كنت ستكون بالخارج حيث تنتشر الحشرات، مثل البعوض والقراد، ارتدِ سروالًا طويلًا وقمصانًا بأكمام طويلة، إن أمكن.

للمزيد من صحتك وجمالك:

طبيب البوابة: مؤشرات سمية تناول مكملات فيتامين د