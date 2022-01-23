طبيب البوابة: فيتامينات ومعادن أساسية لصحة النساء في زمن الكورونا لا شك أن مفتاح تحسين صحتنا العامة هو تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات والمعادن. تلعب الفيتامينات والمعادن دورًا مهمًا في الحفاظ على صحتنا وعافيتنا.

بعد قولي هذا ، يمر جسم المرأة بالعديد من التغييرات الجسدية والعقلية والهرمونية ، مما يجعلها تخضع لاحتياجات غذائية محددة. على سبيل المثال ، قد تختلف احتياج الفتيات المراهقات للمغذيات والمعادن عن متطلبات الرضاعة الطبيعية أو النساء في سن اليأس. قد يحتاج البعض إلى مكملات ، بينما قد يكون لدى البعض الآخر كمية كافية من العناصر الغذائية في أجسامهم بالفعل.

ومع ذلك ، فمن الضروري الحصول على جرعتك اليومية من الفيتامينات والمعادن بأي ثمن.

فيما يلي قائمة بأهم الفيتامينات والمعادن التي يجب على النساء تناولها يوميًا:

طبيب البوابة: فيتامينات ومعادن أساسية لصحة النساء

1. فيتامين د

فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون يساعد على تعزيز المناعة ، ويعزز صحة العظام ويهتم بتطور خلايا العضلات لدينا. يقال إنه نوع من الهرمونات ينتج من الجلد عند تعرضه لأشعة الشمس. إلى جانب ضوء الشمس ، يمكن أن تكون الأطعمة الغنية بفيتامين د مصدرًا جيدًا لهذه المغذيات الأساسية. في بعض الحالات ، يمكن تناول المكملات الغذائية ، إذا وصفها الأطباء والأخصائيون الطبيون. يمكن أن تؤدي المكملات الزائدة في بعض الأحيان إلى تسمم فيتامين (د) ، مما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية أخرى.

طبيب البوابة: فيتامينات ومعادن أساسية لصحة النساء

2. فيتامين سي

على عكس فيتامين د ، فيتامين ج هو فيتامين قابل للذوبان في الماء يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة أضرار الجذور الحرة والالتهابات والأمراض المزمنة. في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات الإصابة ويستمر فيروس كوفيد -19 في التأثير على صحتنا ، من المهم أن يكون لديك أطعمة تساعد على تعزيز المناعة والحفاظ على الأمراض ، وهذا ما تتخصص فيه العناصر الغذائية مثل فيتامين سي. أفضل مصادر الغذاء الأساسية لهذا الغرض العناصر الغذائية هي الحمضيات والفراولة والبروكلي والفلفل الأحمر والأخضر وفاكهة الكيوي وأكثر من ذلك.

طبيب البوابة: فيتامينات ومعادن أساسية لصحة النساء

3. الفولات

حمض الفوليك هو أيضًا فيتامين ب قابل للذوبان في الماء ، ويمكن الحصول عليه من الخضار الورقية الخضراء وبعض الفواكه. يلعب هذا الفيتامين الخاص دورًا حيويًا في تكوين خلايا الدم الحمراء السليمة والحمض النووي. يساعد هذا أيضًا في نمو الخلايا والأنسجة ، مثل الجلد والشعر. بالنسبة للنساء الحوامل ، يعتبر حمض الفوليك عنصرًا غذائيًا أساسيًا ضروريًا لمنع أنواع معينة من العيوب الخلقية والتشوهات. ومع ذلك ، يُنصح معظم النساء الحوامل بتناول حمض الفوليك. ومع ذلك ، تأكد من استشارة طبيبك.

طبيب البوابة: فيتامينات ومعادن أساسية لصحة النساء

4. الحديد

الحديد هو مفتاح العديد من وظائف الجسم. إلى جانب استخدامه لصنع الهيموجلوبين ، وهو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء ينقل الأكسجين من الرئتين إلى جميع أجزاء الجسم ، فإنه يساعد أيضًا على إنتاج الميوجلوبين ، وهو بروتين يوفر الأكسجين للعضلات. ومع ذلك ، فإن النقص في هذا المعدن بالذات قد يسبب التعب الشديد والضعف. في الحالات الشديدة ، قد يسبب ضيق في التنفس ، التهاب اللسان أو الفم أو تورمهما ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى حالات مثل فقر الدم.

طبيب البوابة: فيتامينات ومعادن أساسية لصحة النساء

5. الكالسيوم

يلعب الكالسيوم دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة العظام والأسنان. بصرف النظر عن ذلك ، فهو يساعد في إدارة الأوعية الدموية والأعصاب والهرمونات وغير ذلك. ومن ثم يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم إلى العديد من المشاكل الصحية ، بما في ذلك ضعف العضلات والتشنج وآلام المفاصل. في الحالات الشديدة وإذا تركت دون علاج لفترة طويلة ، يمكن أن تسبب أيضًا انخفاض في كثافة المعادن في العظام تسمى قلة العظام ، والتي يمكن أن تكون مزمنة.

طبيب البوابة: فيتامينات ومعادن أساسية لصحة النساء

6. المغنيسيوم

المغنيسيوم هو أحد المعادن الأساسية التي تساعد في الحفاظ على صحة الجسم. فهو لا يعزز صحة القلب فحسب ، بل يساعد أيضًا في إدارة التوتر وتنظيم دورة النوم المناسبة ويعزز المناعة أيضًا. أولئك الذين يعانون من نقص في هذا المعدن قد يعانون من الصداع المتكرر والغثيان وآلام العضلات وتشنجاتها وقد يفقدون الشهية مع الشعور بالضعف والإرهاق.

يوصي معهد الطب التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم بأن تتلقى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 31 عامًا وما فوق كمية غذائية تبلغ حوالي 320 مجم من المغنيسيوم.

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