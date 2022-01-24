طبيب البوابة: مؤشرات سمية تناول مكملات فيتامين د يلعب فيتامين د ، المعروف أيضًا باسم فيتامين "أشعة الشمس" ، دورًا مهمًا في العناية بصحتنا العامة. فهو لا يضمن الأداء السليم لجهاز المناعة لدينا فحسب ، بل إنه يعتني أيضًا بتطور خلايا العضلات لدينا.

يعتبر التعرض لأشعة الشمس أفضل الطرق وأكثرها طبيعية لزيادة مستويات فيتامين د في جسمك. ومع ذلك ، فإن تناول الأطعمة المغذية و / أو تناول المكملات الغذائية يمكن أن يساعدك أيضًا في الحصول على الكمية المطلوبة من فيتامين د في الجسم.

طبيب البوابة: مؤشرات سمية تناول مكملات فيتامين د

علامات نقص فيتامين د

يوفر لك فيتامين د فوائد واسعة النطاق ، وهذا هو سبب ظهور بعض المشكلات الصحية إذا كنت تعاني من نقص فيتامين د. خاصة خلال فصل الشتاء ، عندما يكون الطقس غير متوقع إلى حد كبير ومليء بالضباب والضباب الدخاني ، قد يجد المرء صعوبة في الحصول على ما يكفي من ضوء الشمس. قد يؤدي ذلك إلى الإرهاق والضعف أو آلام العظام أو ضعف العضلات أو آلام العضلات أو تقلصات العضلات، إلى جانب تقلبات مزاجية حادة.

طبيب البوابة: مؤشرات سمية تناول مكملات فيتامين د

متى تحتاج إلى مكملات فيتامين د؟

يختلف فيتامين د اختلافًا كبيرًا عن الفيتامينات الأخرى. يقال إنه نوع من الهرمونات ، وهو في الواقع هرمون ستيرويد يفرز من الجلد عند تعرضه لأشعة الشمس. بالنظر إلى أن عددًا قليلاً جدًا من الأطعمة يمكن أن يوفر لك هذه المغذيات الأساسية ، في حالة عدم وجود ضوء الشمس الكافي ، في طقس الشتاء البارد، قد يكون من الصعب الحصول على ما يكفي من فيتامين (د) ، مما يؤدي إلى نقص فيتامين (د).

هذا عندما تدخل المكملات الغذائية. يعتبر تناول مكملات فيتامين د طريقة فعالة لتلبية احتياجاتك الغذائية ومنع النقص. من السهل تناولها وغالبًا ما تكون آمنة للاستهلاك. ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناوله أيضًا إلى العديد من الآثار الجانبية والمضاعفات.

طبيب البوابة: مؤشرات سمية تناول مكملات فيتامين د

ما هي سمية فيتامين د ومتى يجب التوقف عن تناول المكملات؟

تعتبر سمية فيتامين د أو فرط تناول فيتامين د حالة نادرة جدًا تشير إلى ارتفاع مستويات فيتامين د في الجسم. عادة ما يكون نتيجة الإفراط في تناول مكملات فيتامين (د) ، وهو أمر نادر الحدوث مع التعرض للشمس أو تناول الأطعمة الغنية بفيتامين (د).

وفقًا للخبراء ، يجب تناول المكملات فقط عند الضرورة القصوى. يُنصح الأشخاص الذين يعيشون في طقس شديد البرودة ، ولا تصلهم أشعة الشمس ، بتناول مكملات فيتامين (د). من الناحية المثالية ، يمكن أن تكون أطعمتك أيضًا مصدرًا رائعًا للعناصر الغذائية الأساسية ، ولكن في بعض الأحيان ، قد تحتاج إلى جرعة إضافية من فيتامين أشعة الشمس ، وهذا أمر جيد.

ومع ذلك ، فإن الكثير من فيتامين (د) في الجسم يمكن أن يسبب العديد من المشاكل الصحية. قبل أن يصبح الأمر أكثر تعقيدًا ، يجب أن تتوقف عن تناول المزيد من المكملات الغذائية. ومع ذلك ، إليك بعض العلامات التي يمكن أن تخبرك أنك بحاجة إلى إيقاف المكملات.

طبيب البوابة: مؤشرات سمية تناول مكملات فيتامين د

فرط الكالسيوم في الدم هو علامة شائعة على وجود الكثير من فيتامين د في الجسم

يسمح فيتامين د لجسمك بامتصاص الكالسيوم ، وهو أمر مهم لبناء عظام قوية وصحية. ومع ذلك ، فإن الكميات الزائدة من فيتامين (د) في الجسم يمكن أن تؤدي إلى حالة تسمى فرط كالسيوم الدم ، والتي تشير إلى ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم ، والتي يمكن أن تسبب أعراض مزعجة وخطيرة.

عادة ، يتراوح مستوى الكالسيوم في الجسم بين 8.5 إلى 10.8 مجم / ديسيلتر. عندما يتجاوز المستوى الطبيعي ، يمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض الجهاز الهضمي مثل الغثيان والقيء والضعف وكثرة التبول.

1. آلام العظام

عندما يكون هناك كالسيوم زائد في مجرى الدم بسبب ارتفاع مستويات فيتامين د في الجسم ، فقد يصبح من الصعب على الهرمونات أن تربط العناصر الغذائية معًا بالعظام. قد يؤدي هذا إلى آلام أو آلام في العظام ، وزيادة خطر حدوث كسور وإصابات في العظام ، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يتسبب في بعض التغييرات في الموقف.

2. مشاكل في الكلى

يمكن أن يؤدي فرط الكالسيوم في الدم الناتج عن تسمم فيتامين (د) إلى مضاعفات الكلى. يمكن أن تضر المستويات المرتفعة من مستويات الكالسيوم في الدم أيضًا بقدرة العضو على تركيز البول ، مما يؤدي إلى التبول بكميات كبيرة بشكل غير عادي ، وهي حالة تُعرف باسم بوال التبول.

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