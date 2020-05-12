العرقسوس: فوائده وأضراره الصحية

مشروب العرقسوس من أشهر المشروبات الرمضانية، ويتميز العرقسوس باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة؛ مثل: الكالسيوم، والبوتاسيوم، والإستروجين، بالإضافة إلى احتوائه على العديد من الزيوت الطيارة، وهو يزود الجسم بالعديد من الفوائد العظيمة، والتي من شأنها التأثير بشكل إيجابي على أعضائه.

وفي هذا المقال سنتعرف على فوائد وأضرار شراب العرقسوس:

فوائد شراب العرقسوس:

- يعالج تقرحات المريء والمعدة والاثني عشر، كما ينشط عملية الهضم، وبالتالي يحسن عمل الجهاز الهضمي.

- يحسن عمل الكبد، ويعالج مشاكله المختلفة.

- فاتح للشهية.

- يحسن صحة القلب، ويقوي عضلة القلب، ويخفض معدل الكولسترول الضار في الجسم، كما يحفز النخاع لإنتاج كريات الدم الحمراء.

- يقوي جهاز المناعة، وبالتالي يزيد مقاومة الجسم، ومكافحته للأمراض سواء المعدية أو غير المعدية.

- يقي من الإصابة بأمراض السرطان المختلفة، والتي تتمثل في: سرطان البنكرياس، والرئة، والبلعوم، والجلد، والدم، والعظم.

- يحفز عمل الجهاز التنفسي، كما يعالج المشاكل المختلفة التي يتعرض لها، ومنها: السعال، ونزلات البرد، والرشح، والزكام، والإنفلونزا.

- يحسن الحالة المزاجية، وبالتالي يخفف الإحباط والاكتئاب.

- يعالج المشاكل المختلفة التي تصيب العظام، والتي تتمثل في: التهاب المفاصل، والروماتيزم، وهشاشة العظام.

- يعد علاجاً فعالاً للفطريات التي تصيب الجسم، وتحديداً البشرة.

- يعالج مشاكل البشرة، والتي تتمثل في: حروق الشمس، وحب الشباب.

- يعالج تقرحات الفم.

- يلعب دوراً كبيراً في إنقاص الوزن الزائد، إذ إنه يحرق الدهون المتراكمة في الجسم، وتحديداً في كل من: الظهر، والبطن، والأرداف.

أما أضرار الإفراط في شرب العرقسوس:

- له مخاطر على مرضى الضغط فهو يزيد من ارتفاعه، وإذا تم تناوله بكميات كبيرة يومياً فقد يؤدي إلى بعض الأعراض الجانبية على المدى البعيد ومنها: تخزين الماء في الجسم، مما يعمل على فشل القلب.

- إذا كان الشخص ينوي إجراء عملية جراحية فعليه الابتعاد عن عرق السوس لمدة أسبوعين على الأقل لأنه يُفقِد الطبيب السيطرة على تدفق الدم.

- يضرّ مرضى الكلى فقط إذا تم الإسراف في شربه.

- ينصح بأن تبتعد الحامل عن شربه في فترة الحمل فقد يضرها هي وجنينها.

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