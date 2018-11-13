ما هي فوائد العسل مع الزنجبيل والحبة السوداء؟

مزيج العسل مع الزنجبيل والحبة السوداء لعلاج العديد من المشكلات الصحية

يعتبر مزيج العسل مع الزنجبيل والحبة السوداء من أهم الخلطات الطبيعيّة الكفيلة بعلاج العديد من المشكلات الصّحية، مما يجعل منه أحد الوصفات الشعبية البديلة الشائعة بين فئة كبيرة من الأشخاص، كونه يجمع بين خصائص العسل المُطهرة.

ومن فوائد مزيج العسل مع الزنجبيل والحبة السوداء أنه يعمل على تحفيز القدرات الدماغية، حيث يقوي الذاكرة، ويقاوم مرض الزهايمر، ويحفز القدرات العقلية المختلفة، على رأسها كل من الحفظ، والتركيز، والفهم، والاستيعاب، وذلك من خلال مزج مقدار لا يقلّ عن خمسة وخمسين غراماً من الزنجبيل، مع خمسين غراماً من لبان الذكر أو الكندر، مع خمسين غراماً من الحبة السوداء، وكيلوغرام من العسل، بحيث تمزج المركبات مع بعضها، ويتمّ تناول ملعقة صغيرة الحجم من المزيج بشكل يومي في الصباح الباكر على الريق، مع الحرص على تناول كمية مناسبة من الصنوبر والزبيب للحصول على أفضل نتائج ممكنة في هذا الشأن.

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