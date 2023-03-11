البوابة - مع طبيعتها الرائعة، والقرى التقليدية والشواطئ المذهلة ، تعد جزيرة أندروس اليونانية وجهة مفضلة دائمًا عندما يتعلق الأمر بالسفر للاستجمام والراحة بعيداً عن أثينا ! في الواقع ، هي من بين أقرب جزر سيكلاديك للعاصمة اليونانية.

تقع أندروس على بعد ساعتين فقط من أحد موانئ أثينا (رافينا) ويمكنك زيارتها بالعبّارة. تربطها شبكة من العبارات أيضًا بجزر سيكلاديك الأخرى ، مثل ميكونوس وباروس وناكسوس وسيروس ، مما يوفر فرصة مثالية للتنقل بين الجزر!

جزيرة أندروس اليونانية مسقط رأس عائلة ترميوتس

المزيد عن أندروس

تقع أندروس في أقصى الشمال من مجموعة جزر سيكلاديز. وهي تبرز من ضمن جزر سيكلاديك القاحلة بشكل عام ، وذلك بفضل النباتات المورقة والمناظر الطبيعية الخلابة.

على الرغم من قربها من أثينا ، لم تتأثر الجزيرة كثيرًا بالسياحة الجماعية ، وتمكنت من الحفاظ على أجواءها الهادئة البكر! جزيرة

أندروس اليونانية مسقط رأس عائلة ترميوتس

مدينة تشورا

تقدم مدينة تشورا ، عاصمة الجزيرة ، مزيجًا من العمارة الفينيسية والبيزنطية والعثمانية. والنتيجة مجموعة من القصور النبيلة والمباني الكلاسيكية الجديدة التي تتعايش في وئام مع الجانب الحديث من المدينة!

تدين تشورا بجمالها المعماري إلى حب سكان الجزيرة للبحر ، حيث كانت القصور المهيبة تعود إلى البحارة والقباطنة المحليين.

تعد شواطئ أندروس بمفردها سببًا كافيًا لزيارة الجزيرة، فهي قادرة على إرضاء كل زائر. وأشهرها أجيوس بيتروس وباتسي وجولدن ساند.

إذا كنت تفضل الشواطئ البكر والمعزولة ، فاختر Vlychada و Agios Sostis و Halkolimnionas بدلاً من ذلك.

الجمال الطبيعي لهذه الجزيرة الخضراء مقدس! ستمنحك مسارات المشي لمسافات طويلة التي تعبر الجزيرة فرصة لاستكشاف النباتات المورقة. مليئة بأشجار الجوز ، وأشجار الكستناء ، وأشجار البلوط وأشجار الزيتون ، أندروس هي جنة طبيعية!

جزيرة أندروس اليونانية مسقط رأس عائلة ترميوتس

في الجزيرة ، ستجد أيضًا بعض المواقع المثيرة للاهتمام لزيارتها! Palaiopolis ، العاصمة القديمة لأندروس ، ومستوطنة بلاكا التي تعود إلى ما قبل التاريخ ومستوطنة زاكورة ، كلها أمور لا بد من زيارتها ، ناهيك عن متاحفها المذهلة! بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك زيارة متحف الفن الحديث والمتاحف الأثرية ومتحف سيكلاديز للزيتون للاستمتاع بثقافة الجزيرة!

المصدر: جريكا.كوم

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