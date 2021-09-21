العلاج بالبلازما أو تقنية PRP هل هو فعال وآمن؟ أصبح العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) نعمة لا تقدر بثمن. يعد هذا العلاج شكل من أشكال الطب التجديدي الذي يستفيد من عوامل النمو الطبيعية التي يستخدمها الجسم لشفاء الأنسجة.

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العلاج بالبلازما أو تقنية PRP هل هو فعال وآمن؟

البلازما هي أحد مكونات الدم التي تحتوي على "عوامل" أو بروتينات خاصة تساعد دمك على التجلط. يحتوي أيضًا على بروتينات تدعم نمو الخلايا. قام الباحثون بإنتاج البلازما الغنية بالصفائح الدموية عن طريق عزل البلازما عن الدم وتركيزها.

الفكرة هي أن حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية في الأنسجة التالفة سيحفز جسمك على نمو خلايا جديدة وصحية وتعزيز الشفاء. نظرًا لأن عوامل نمو الأنسجة تتركز بشكل أكبر في حقن النمو المعدة ، يعتقد الباحثون أن أنسجة الجسم قد تلتئم بشكل أسرع.

لم يتم إثبات العلاج بشكل قاطع. كما أنه لم تتم الموافقة عليه كعلاج من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA). ومع ذلك ، فمن المعروف أن الرياضيين المشهورين يستخدمون هذه الحقن للمساعدة في التئام الجروح.

العلاج بالبلازما أو تقنية PRP هل هو فعال وآمن؟

إنه ليس مزيجاً مثل الميزوثيرابي أو ليزر الشعر الذي لا يوجد علم يدعمه. يظهر الاستخدام المكثف لـ PRP في الأمراض الجلدية، وطب الأسنان، وجراحة العظام، وطب العيون، وحتى أمراض القلب وهو مدعم بالعلم.

تحتوي الصفائح الدموية على 20 عاملاً من عوامل النمو التي تسبب تكون الأوعية الدموية - تكوين الأوعية الجلدية الجديدة، وتكوين الكولاجين، ورواسب الكولاجين الجديدة وزيادة الخلايا الليفية التي تؤدي جميعها إلى تجديد شباب الجلد وتخفيف الندبات.

تم تقييم تأثير PRP في تقليل التجاعيد باستخدام دراسة تصنف شدة التجاعيد في 20 مريضًا. لوحظ انخفاض كبير في التجاعيد مع تحسن في شد الجلد ونقاء الجلد مع زيادة حجم الجلد. تم تقليل الاستجابة في المرضى فوق 40 عاماً.

كما تُستخدم حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) لعلاج تمزق الأوتار والتهاب الأوتار وإصابات العضلات والألم المرتبط بالتهاب المفاصل وإصابات المفاصل. لقد أصبح أكثر شيوعًا في الإجراءات التجميلية أيضًا. على سبيل المثال ، يستخدم أطباء الجلد وخبراء استبدال الشعر حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) لعلاج نوع من تساقط الشعر يسمى الصلع الأندروجيني ، والمعروف أيضًا باسم الصلع الذكري أو الأنثوي ، والذي يصيب الرجال والنساء. ويقدم بعض أطباء الجلدية علاجات PRP للوجه.

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