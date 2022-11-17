العلاقات الجنسية: كيف ومتى تتحدث مع أطفالك؟ لا شك أن موضوع الجنس مثير للاهتمام خاصة للأطفال والمراهقين. تعتبر السنوات الأولى هي الأكثر أهمية عندما يتعرفون على المواضيع الجنسية بشكل أساسي من اصدقائهم ووسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون وغير ذلك الكثير. على الرغم من أن التربية الجنسية قد قطعت شوطًا طويلاً عما كانت عليه، إلا أن العديد من الدول الشرقية تعتبرها من المواضيع المحرمة. بينما يواجه الآباء والأمهات معضلة مطلقة عندما يتعلق الأمر بظهور بعض المشاهد الساخنة في البرامج التلفزيونية أو الأفلام، فكيف ومتى أتحدث مع طفلي عن الجنس؟

العلاقات الجنسية: كيف ومتى تتحدث مع أطفالك؟

الاستعداد هام

ما لم تكن مستعدًا تمامًا لمنح طفلك تعليمًا جنسيًا مناسبًا ، فسوف يسمع طفلك عن الجنس من الآخرين أولاً. وهنا تكمن المشكلة. الطفل الفضولي سيعثر على معلومات مختلفة عن الجنس ، الكثير منها معلومات مضللة. ومن المحتمل جداً أن يمارس أولئك الذين ليسوا على دراية كافية بالجنس الجماع في وقت أقرب مما هم مستعدين لأنهم فقط فضوليون حيال ذلك. هناك أيضًا فرص أكبر للحمل غير المرغوب فيه والاصابة بالأمراض المنقولة جنسياً إذا لم يكن المرء مدركًا حقًا للمضاعفات المحتملة لممارسة الجنس. ومن المحتمل أن يتعامل الأطفال الأكثر تثقيفًا حول الجنس في سنوات نموهم والمراهقة بطريقة آمنة للغاية أثناء ممارسة الجنس.

لذا جهز نفسك قد تشعر بالحرج أو عدم الارتياح عند التحدث عن الجنس ، أو استخدام كلمات مثل "القضيب" أو "المهبل" عند الحديث عن الأجساد. هذا متوقع. لذلك حاول أن تعد نفسك من خلال التفكير فيما الكلمات والمصطلحات التي سوف تستخدمها.

العلاقات الجنسية: كيف ومتى تتحدث مع أطفالك؟

أفضل وقت للتعرف على الجنس ؟

وفقا للخبراء أنسب سن هو ما بين 7 إلى 12 عامًا وهي عندما يتعلم الأطفال عن أجسادهم وأعضائهم التناسلية ومشاعرهم الرومانسية أو الجنسية وما إلى ذلك.

العلاقات الجنسية: كيف ومتى تتحدث مع أطفالك؟

3 خطوات للحديث عن الجنس

يمكن أن تساعدك هذه الخطوات الأساسية في التحدث مع طفلك عن الجنس.

أولاً ، اسمع واجب تساؤلات طفلك الفضولية واكتشف ما يعرفه بالفعل. على سبيل المثال ، "من أين تعتقد أن الأطفال يأتون؟" أو "ما الذي سمعته من أين يأتي الأطفال؟"

ثانيًا ، تصحيح أي معلومات خاطئة وإعطاء الحقائق. على سبيل المثال ، "أنت على حق تقريبًا. لا ينمو الطفل في معدة الأم. بل ينمو في مكان خاص داخل الجسم يسمى الرحم.

ثالثًا ، استخدم المحادثة كفرصة للتحدث عن أفكارك أو مشاعرك. على سبيل المثال ، "بعض الناس يريدون حقًا إنجاب طفل عندما يكونون مستعدين. الناس الآخرون ليسوا متأكدين للغاية بشأن إنجاب طفل على الإطلاق.

المصدر: Raisingchildren.net.au

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