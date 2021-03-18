العلامات التي تدل عليها أماكن صداع الرأس

إذا كنت تعاني من آلام وصداع في الرأس، فلذلك أسباب عديدة ومتنوعة، منها ما هو مرتبط بالجيوب الأنفية وأخرى متعلقة بضغط الدم.
لذلك، ومن أجل الحفاظ على صحتك، تعرّف معنا إلى دلالات الصداع في هذا التقرير:
الصداع في كامل الرأس:
قد تكون أسبابه مرتبطة، بمشكلات في الرقبة، أو الجوع، أو ربما قد تكون أرهقت عينيك وأجهدتهما. وربما قد تكون مصابًا بنزلة برد أو أنّ جسدك قد أنهك وتعب، وبذلك تصاب بصداع في كامل رأسك.
جانب واحد من الرأس (صداع نصفي):
الصداع النصفي مرتبط بالأصوات العالية والأضواء الساطعة، فانتبه منها واحذرها، كما أنّ لانخفاض هرمون السعادة (السيروتونين) تأثير عليه، كذلك قلة النوم والتغيرات الهرمونية تؤثر بشكل كبير على الصداع النصفي.
مقدمة الرأس وخلف العينين:
الصداع مقدمة الرأس مشكلة واحدة وهي: حدوث مشكلة في الجيوب الأنفية، هذا الأمر كذلك يؤدي إلى حدوث صداع خلف العينين.
مؤخرة الرأس:
سبب هذا الصداع مشكلات في الرقبة وضغط الدم، فانتبه جديًا إلى صحتك.
Via SyndiGate.info
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