عزيزي صاحب العمل: ترك الموظفين يعملون من المنزل سيجعلهم أكثر إنتاجية!

ترك الموظفين يعملون من المنزل سيجعلهم أكثر إنتاجية!

هل يشعر مديرك بالانزعاج عندما تطلب منه خيار العمل من المنزل أم هل تعتقد شركتك أن العمل من المنزل يقلل من إنتاجية الموظف وتعرض عليك فقط وظيفة بدوام كامل. حسنا، أجرى الاستاذ بجامعة ستانفورد نيكولاس بلوم دراسة لمعرفة كيفية تأثير العمل من المنزل على أداء الموظفين، وحصل على هذه النتائج المذهلة.

كيف أجريت الدراسة؟

قسم بلوم 500 موظف في شركة إلى مجموعتين. واصلت الدفعة الأولى من العمال العمل من مقر المكتب بينما سمح للآخرين بالعمل من المنزل. وكان لدى الدفعة الأخيرة غرفة خاصة واحدة في منزلهم للعمل منها بالإضافة الى اشتراك انترنت، وما لا يقل عن ستة أشهر من مدة العمل بالمنظمة.

فوائد العمل عن بعد

من المثير للاهتمام أن الدراسة أشارت إلى زيادة ممتازة في الإنتاجية في أعمال المتصلين عن بعد. السبب؟ وجد هؤلاء المشاركون أنه من الأسهل التركيز على العمل في المنزل. في الواقع ، لقد عملوا بشكل كامل مقارنة بالموظفين الآخرين الذين وصلوا إلى المكتب في وقت متأخر أو غادروا في وقت مبكر من المساء عدة مرات في الأسبوع.

ماذا عن معدل العطلات؟

ومما يثير الدهشة أن معدل إسناد الموظفين الذين عملوا من المنزل انخفض بنسبة 50 في المائة ، واستغرقوا فترات راحة أقصر وعدد أقل من الإجازات المرضية. كما أدى ذلك إلى تقليل انبعاث الكربون حيث لم يكن عليهم الانتقال إلى المكتب يوميًا. في الواقع ، كان وضعا مربحا للجانبين!

كيف استفادت الشركة؟

بصرف النظر عن إنتاجية العمل الأفضل، أنقذت الشركة 2000 دولار لكل موظف في هذه الدراسة لمدة عامين لأنها خفضت بشكل كبير من المبلغ الذي أنفق على استئجار مكتب كبير.

العيب الوحيد

ومع ذلك ، اشتكى الموظفون عن بعد من "العزلة المفرطة" وأكثر من 50 في المائة منهم لم يكونوا مهتمين بالعمل من المنزل كل الوقت.