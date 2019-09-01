أهم 5 خطوات العناية بالبشرة في فصل الخريف

مع حلول فصل الخريف تنخفض درجات الحرارة ويصبح الطقس اكثر برودة، مما يتطلب من المرأة خطوات مختلفة عن عنايتها بالبشرة في فصل الصيف وذلك لكي تتأقلم مع التغييرات المناخية المتبدلة وتحافظ على جمال ونضارة بشرتها في هذا الموسم.

إليك عزيزتنا المرأة من "هي" أهم خطوات العناية بالبشرة في فصل الخريف:

1- بعد موسم حافل بإسمرار البشرة وجفافها جراء اشعة الشمس، تحتاج البشرة الى تقشير وتفتيح لإستعادة حيويتها ولونها. لذا فكل ما عليك استخدام الماسكات الطبيعية المقشرة مرة اسبوعيا فقط والتي تساهم في نفس الوقت بتفتيح البشرة.



2- ترطيب البشرة يعد ضروريا في فصل الخريف لتعرضها للبرودة. لذا، استخدمي كريمات الترطيب بشكل يومي أو يمكنك استبدالها بالوصفات الطبيعية كالزيوت (اللوز، زيت الزيتون، زيت الخيار..)، او استخدام شرائح الخيار مع ماء الورد.



3- رغم أن شمس الخريف ليست بقوة فصل الصيف، لكن من الضروري ان تستخدمي كريم وقاية من الشمس لبشرتك بشكل يومي عند خروجك من المنزل، لأن تأثير الاشعة فوق البنفسجية لا يتلاشى. يمكيك فقط تخفيف من درجات الحماية للكريم. مثلا بدل الـ50 درجة حماية، استخدمي الـ15.



4- استخدمي حمام البخار للوجه مرتين في الشهر لتفتيح مسام البشرة وتخليصها من المواد السامة والدهون والاتربة العالقة بها خاصة مع هبوب الرياح. وبعد الانتهاء من تطبيق حمام البخار، اغسلي بشرتك بالماء البارد لغلق المسام مرة أخرى.



5- لا تبالغي في استعمال البودرة وكريمات الاساس التي تغلق من مسام بشرتك وتمنعها من التنفس. فطقس هذا الفصل لن يترك على بشرتك آثار الافرازات الدهنية (لمعان البشرة) التي كنت تضطرين الى اخفائها، لذا دعي بشرتك تنتفس بكل حرية وبعيدا عن سموم هذه المواد.

شاهدي أيضاً:

3 ماسكات لتفتيح البشرة...جربيهم الآن!

8 نصائح بسيطة للحفاظ على نضارة البشرة خلال الشهر الكريم

ماسك منزلي سحري لتنظيف البشرة بعمق وتغذيتها

جربي ماسك القرفة والعسل لبشرتك!