العناية بالبشرة في موسم الخريف 2021، ها قد جاء موسم الخريف 2021 وقد تعاني الكثير من السيدات من جفاف في بشرة الوجه وذلك بسبب تغيّر الطقس وننصحك مع قدوم موسم الخريف 2021، باستخدام طبقة كثيفة من مرطب البشرة الغني بمضادات الأكسدة لأنه يعوض الجفاف التي عانت منه البشرة في فصل الصيف.

عزيزتي ننصحك باستخدام الكريم المرطب الذي يحتوي على السيراميد وهو حمض دهني أساسي وصحي ويحتاجه الجلد في مقاومة موسم الخريف بشكل أكبر ويفضل وضعه في الصباح والمساء قبل النوم.

في موسم الخريف تحتاج البشرة إلى حماية إضافية بسبب زيادة البرودة والجفاف، لذا احرصي عزيزتي على العناية ببشرتك في فصل الخريف.

العناية بالبشرة في موسم الخريف 2021: نصائح وإرشادات



العناية بالبشرة في موسم الخريف 2021 غسول البشرة الذي يكون خالي من الصابون

يُفضّل استخدام غسول البشرة الخالي من الصابون مع زيادة فرص جفاف البشرة وتشققها وننصحك سيدتي باختيار غسول بشرة بقاعدة كريمية ليحافظ على ترطيب البشرة وحمايتها من تأثير برودة الجو.

العناية بالبشرة في موسم الخريف 2021 يفضل استخدام مُقشر البشرة بخلاصة الزيوت المرطبة

يا عزيزتي مع الإفراط في إستخدام مُقشر البشرة قد يتسبب في ظهور التجاعيد المبكرة وجفاف البشرة، يا عزيزتي قد ينصحك الخبراء باختيار مقشر البشرة بخلاصة الزيوت المرطبة وخصوصاً في موسمي الخريف والشتاء أو عمل مقشر في المنزل بإضافة 3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت زيتون إلى 1/2 كوب من السكر، وقطرات من عصير الليمون واستخدام الخليط في تدليك البشرة المبللة لمدة 3 دقائق ويُشطف بالماء الفاتر ثم وضع الماء البارد ويُكرر الماسك مرتين في الأسبوع.

العناية بالبشرة في موسم الخريف 2021 ترطيب البشرة بشكل يومي

عزيزتي الجميلة استخدمي المرطب بشكل يومي واستبدلي اللوشن المرطب بالكريم المرطب والذي يُكوّن حاجز مضاعف للإحتفاظ بالرطوبة داخل البشرة.

وإذا كانت بشرتك جافة جداً يفضل اختيار الكريمات المرطبة بخلاصة زبدة الكاكاو أو زبدة الشيا لقدرتهم الفائقة على اختراق طبقات الجلد، وترطيب البشرة من الداخل، كما ننصحك باستخدام كبسولات فيتامين E موضعياً لترطيب مضاعف، وحماية البشرة من ظهور التجاعيد المبكرة، وللحصول على نتائج رائعة يُفضل ترطيب البشرة بعد الإستحمام مباشرةً وكما ننصحك باستخدام المرطب قبل النوم لأقصى استفادة ممكنة.

العناية بالبشرة في موسم الخريف 2021 يفضل استخدام مرطب الشفاة دائماً



استعدي لتأثير الشتاء على شفاهك وداومي على استخدام مرطب الشفاة بصورة يومية ويُنصح بتقشير الشفاة مرتين في الأسبوع باستخدام فرشاة الأسنان أو باستخدام قليل من السكر مع الفازلين وتُشطف بالماء الفاتر، ثم يتبع بمرطب الشفاة، وكما يُنصح باستخدام الفازلين، أو مرطبات الشفاة التي تحتوي على الفازلين والتي تحتفظ بالرطوبة داخل الجلد ليبقى رطباً لفترة أطول.

العناية بالبشرة في موسم الخريف 2021 العناية باليدين وترطيبهما



تعتبر اليدين من أكثر أعضاء الجسم حساسة والتي تتعرض للعديد من المؤثرات الخارجية التي عادةً ما تتسبب في جفافها وخشونتها، لذلك احرصي على استخدام الكريم المرطب بشكل يومياً، ويُنصح باستخدام قليل من الجليسرين المضاف إليه قطرات من عصير الليمون، أو الجليسرين المخفف بالماء.

العناية بالبشرة في موسم الخريف 2021 وضع واقي الشمس يومياً وخصوصاً كل 3 ساعات



قد لا تكون أشعة الشمس بنفس قوتها في فصلي الشتاء والخريف إلا أن ذلك لا يعني الخروج في النهار بدون واقي للشمس، استخدمي واقي الشمس بشكل يومي ويجب وضعه كل 3 ساعات حتى إن لم توجد الشمس بسبب الأشعة فوق البنفسجية.

العناية بالبشرة في موسم الخريف 2021 العناية بالقدمين

إن المشكلة الأكبر في الخريف والشتاء تشققات الكعبين وخشونتها والتي يمكن الإستعداد لها والوقاية منها باستخدام مرطب جيد وارتداء جوارب قطنية قبل النوم مع تقشير الكعبين باستخدام مُقشر قوي او باستخدام الحجر الطبي مرتين أسبوعياً.

نتمنى لكِ عزيزتي خريف جميل عليكِ وعلى بشرتك!

ما هي هذه المأكولات الملائمة لفصل الخريف، وما فوائدها الغذائية؟‎

4 دول مناسبة للسفر في موسم الخريف