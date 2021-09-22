ما هي هذه المأكولات الملائمة لفصل الخريف، وما فوائدها الغذائية؟‎

يعتبر فصل الخريف فصل تساقط أوراق الأشجار وتلوّنها بأجمل الألوان الصفراء والحمراء بعد أن تكون خضراءَ يانعة، حيث يتميّز هذا الفصل بألوانه الرائعة المميزة ومناظره الخلابة مثل مناظر الأشجار وألوان السماء وغيرها، وتتعرى الأشجار فتظهر أغصانها، ويشهد الخريف هبوب الرياح وبرودةً في الجو حيث تنخفض درجات الحراة فيه لكنها لا تعادل برد الشتاء، فالشتاء أكثر برودة، وتتساقط الأمطار الأولى التي تروي الإنسان والزرع.

يزرع الناس في الخريف المحاصيل المختلفة ويكثر عمل البيوت البلاستيكية لوقاية المزروعات من الصقيع والهواء البارد الذي يتلف المحاصيل ويدمرها وتُزرَعُ فيها النباتات المختلفة مثل السبانخ، والجزر، والبصل، والميرمية وغيرها الكثير، وتمنح الأوراق المتحللة في التربة سماداً وغنىً لها وللمزروعات، وفي الخريف أيضاً تهاجر الطيور، وتكثر الغيوم السوداء في السماء في هذا الفصل، وفيه يتساوى الليل والنهار ويبدأ في الثالث والعشرين من أيلول وينتهي في نصف تشرين ثاني، ويمتد شأنه شأن باقي الفصول لمدّة ثلاثة أشهرٍ كاملة، ويذكر أنه الفصل الواقع بين فصلي الصيف والشتاء.

ومع تغيير الحرارة وتبدل المناخ يأتي تنوع جديد من الخضار والفاكهة المتوفرة في هذا الفصل من السنة، ما هي هذه المأكولات وما هي فوائدها الغذائية؟

• الفاكهة: التفاح، التين، الاجاص، اليقطين.

• الخضار: الشمندر، البروكولي، الـ Brussel Sprouts (شكله مشابه للملفوف ولكن بحجم صغير)، الملفوف، القرنبيط، الكرافس، الكرات، الكوسا، الخس، الفطر، البصل، البطاطا، الفجل، السبانخ، البندورة...

• الأسماك وثمار البحر: المحار والاخطبوت.

1 ـ اللفت:

يعتبر مصدراً مهماً للفيتامين C والالياف (2 الى 3غ للحصة الواحدة). كما يحتوي على مادة الـ Sulforaphane التي تساعد على الوقاية من السرطان خصوصاً سرطان الثدي.

2 ـ البطاطا الحلوة:

يحتوي كل 100غ من البطاطا الحلوة على 30ملغ (50000 وحدة) من الـBeta- Caroten أي 400% من الكمية الموصى بها يومياً. كما تعتبر البطاطا الحلوة مصدراً مهماً للفيتامين C (يؤمن كل 100غ 50% من الكمية الموصى بها يومياً) و3غ من الألياف. كما يوصى بتناول البطاطا الحلوة لمريض السكري لانها مصدر للسكر البطيء الامتصاص Low Glycemic Index بعكس البطاطا العادية.

3 ـ Clementines تكثر هذه الفاكهة في فصل الخريف وهي مصدر مهم للفيتامين C والألياف.

4 ـ اليقطين:

وهي ثمرة معروفة بلونها البرتقالي الذي يدل على غناها بالفيتامين C ، الـBeta- Carotene وحامض الفوليك أي الفيتامين B9. وتعرف هذه المغذيات بدورها في الوقاية من السرطان وأمراض القلب والشرايين، لا يجب أن ننسى فوائد بزر اليقطين الغذائية فهي مصدر مهم للزنك والاوميغا 3، كلها مغذيات تساعد على الوقاية من أمراض القلب.

5 ـ التفاح:

يؤمن مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمغذيات وكمية كبيرة للالياف. كما يعتبر التفاح غنيا بمضادات الاكسدة الـFlavonoides التي تساعد على الوقاية من السرطان وأمراض القلب والشرايين، كما تساعد على تجدد الخلايا وبالتالي محاربة الشيخوخة.

6 ـ الإجاص:

مصدر مهمّ للالياف تؤمن كل حبة إجاص 4غ من الألياف مما يساعد على تخفيض نسبة الكولسترول والسكري في الدم وعلى محاربة مشاكل المصران.

7 ـ التوت البري:

تحث الدراسات الحديثة على تناول التوت البري ليس فقط كفاكهة طازجة وإنما ايضاً على شكل عصير أو حتى شراب أو مربى أو حتى فاكهة مجففة (يجب الانتباه الى أن تكون مجففة طبيعياً دون إضافة السكر). يساعد تناول التوت البري على محاربة الالتهابات خصوصاً التهابات المجاري البولية. كما يساعد تناول التوت البري بانتظام على محاربة أمراض اللثة، التهابات المعدة، أمراض القلب وعلى الوقاية من السرطان لأنه مصدر مهم لمضادات الاكسدة، أي الفيتامينات .A, C, E

8 ـ التين:

يعتبر التين من ألذ أنواع الفاكهة المتوفرة في فصلي الصيف والخريف. هذه الفاكهة غنية بالالياف ومصدر مهم للكالسيوم يوازي بأهميته الحليب. ولكن انتبه اذا كنت تعاني من السكري، فالتين مصدر مهم للسكر السريع الامتصاص.

9 ـ البصل الأحمر:

مفيد للقدرة الجنسية، يساعد جسم الإنسان على محاربة جراثيم الجهاز ‏الهضمي كما يستخدم في علاج سقوط الشعر. كما يحتوي البصل الاحمر على الفوسفور والكالسيوم، الحديد ‏بالإضافة إلى المواد المدرة للبول والمواد الملينة للمعدة والمقوية للأعصاب.

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