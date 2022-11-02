العود الفاخر : أسرار أجود العطور العربية يحتل العود مرتبة عالية كواحد من أغلى المواد الخام المستخدمة في صناعة العطور في العالم حيث يستغرق إنتاجه مئات السنين. ويُعرف العود أيضًا باسم "خشب العود"، وينتج العود عندما يصيب العفن (phialophora parasitica) شجرة أكويلاريا (أو أجار) لإنتاج راتينج داكن معطر يعمل بشكل أساسي كآلية دفاع للشجرة.

العود الفاخر : أسرار أجود العطور العربية

ما هو مصدر العود لدور العطور الفاخرة؟

لطالما استخدم العود كعنصر أساسي في صناعة العطور في الشرق الأوسط. كما تم استخدامه في الثقافة اليابانية والهندية كبخور. نظرًا لندرة شجرة الآجار، بالإضافة إلى الحصاد الجائر وتراجع الأرض الزراعية أصبح حصاد الراتنج في البرية أمرًا غير قانوني.

ومع ذلك ، فقد تم إنشاء مزارع مستدامة للعود في عدد من المواقع (بما في ذلك ماليزيا وكمبوديا وتايلاند) ، حيث تتم عملية العدوى يدويًا بدلاً من أن تحدث بشكل طبيعي، ولذلك فأن بيوت العطور ذات السمعة الطيبة لديها معايير توريد صارمة لضمان أن تكون مصادر العود عضوية ومسؤولة ومستدامة.

العود الفاخر : أسرار أجود العطور العربية

هل تستخدم دور العطور العود الصناعي؟

تقوم دور تصنيع العطور الفاخرة باستخدام أساس يشبه رائحة العود، وتحتوي على مزيج من المكونات الاصطناعية والطبيعية - وهي مهمة لالتقاط جوهر العود. نظرًا لارتفاع تكلفة وندرة زيت العود الطبيعي ، غالبًا ما تستخدم مصانع العطور نسبة قليلة مع مكونات أخرى مثل سيبريول أو الباتشولي.

العود الفاخر : أسرار أجود العطور العربية

ما هي رائحة العود؟

تخيل نكهة حلوة ورائعة للخل البلسمي بدون النكهة الحامضة. على غرار النوتات الأخرى المشتقة بشكل طبيعي في صناعة العطور ، تختلف رائحة المكون باختلاف مصدره. ولكن بشكل عام فأن رائحة زيت العود معقدة للغاية، فهو دافئ، وحلو بعض الشيء؛ والاصناف المميزة تجعلك تشعر بالفخامة والغنى. يتميز الراتنج الأصلي بنوتات خشبية ، ترابية تشبه أرض الغابات ، فاكهية مثل الكرز ، مر ، مدخن، وحيواني بين الجلد المدبوغ والماعز ، مع القليل من الجبن الأزرق. إذا كانت فكرة الماعز والجبن الأزرق غير جذابة ، فلا تقلق. وفقًا لخبراء العطور ، فإن أصغر كمية من العود ستضفي حلاوة راتنجية وكثافة على العطر. صانع العطور الجيد يعرف كيف يخفي الجوانب غير المرغوب فيها.

العود الفاخر : أسرار أجود العطور العربية

ما الذي يجلبه العود إلى العطر؟

تذكر، ليست كل روائح العود متشابهة. إذا كنت جديدًا على رائحة عطور العود أو لم تجد العطر المناسب ، نوصيك باختيار العطور التي لا يكون فيها العود هو العنصر الأساسي في العطر. تختلف رائحة العود حسب الطقس، على سبيل المثال، العود على البشرة الدافئة له تأثير قوي ورائحة طيبة، على عكس البشرة الباردة.

أفضل خلطات العود:

البارغموت والحبهان والزعفران والباتشولي والعود والجلد والمسك.

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