جميلة البوابة: طرق سهلة لعمل الآيلاينر في المنزل منذ آلاف السنين ، تستخدم النساء مستحضرات تجميل للعيون مثل كاجال وكحل العيون لإبراز جمال عيونهن. وقد صنع الكحل تاريخياً في المنزل. ومع ذلك ، نظرًا للتقدم التكنولوجي ، يتم إنتاج هذه السلع التي كانت بسيطة في يوم من الأيام بمساعدة الآلات والأساليب المتقدمة. ومع ذلك ، يمكنك صنع محدد العيون بنفسك في المنزل. يمكنك ابتكار أسلوب جديد ومميز لنفسك باستخدام أدوات تحديد العيون المصنوعة منزليًا. دعنا نتعلم بعض الوصفات البسيطة لصنع محدد العيون بنفسك.

جميلة البوابة: طرق سهلة لعمل الآيلاينر في المنزل

كحل بودرة الكاكاو

إذا كنت تشعرين بالملل من استخدام محدد العيون الأسود ، فاستخدمي مسحوق الكاكاو واختبري شيئًا جديدًا ، مثل محدد العيون البني. يساعد في تحقيق ذلك البطانة البنية العميقة. أضيفي ملعقة من مسحوق الكاكاو في وعاء صغير. تخلط جيداً بعد إضافة بضع قطرات من الماء أو ماء الورد. حافظي على قوام سميك (مثل الجل). ضعيه للحصول على مظهر جميل وطبيعي على كل من خط الرموش العلوي والسفلي.

جميلة البوابة: طرق سهلة لعمل الآيلاينر في المنزل

كحل اللوز

اللوز متوفر بسهولة على أي رف مطبخ. أثناء تناول الوجبات الخفيفة ، ضعي في اعتبارك توفير القليل لمحاولة إنتاج محدد العيون الطبيعي الخاص بك. كحل اللوز هو مزيج طبيعي مصنوع باستخدام نهج الايورفيدا القديم الذي يعزز الرؤية ويشجع نمو رمش العين.

أشعلي الشمعة / الولاعة واستخدمي الملقط لالتقاط حبة لوز بعناية ، ثم اتركي اللهب يحرق اللوز. باستخدام سكين الزبدة ، اكشطي كل السخام الأسود في طبق بمجرد أن يتحول اللوز إلى اللون الأسود ويدخن. بعد ذلك ، أضيفي قطرتين من زيت اللوز.

جميلة البوابة: طرق سهلة لعمل الآيلاينر في المنزل

الكحل المصنوع من عصير الشمندر

إذا كنتِ تستمتعين بالمرح مع مكياجك ولا تمانعين في تجربة ألوان مختلفة ستناسبك تركيبة الآيلاينر هذه. اطحني نصف جذر الشمندر بشكل صحيح. ضعي عصير الشمندر في وعاء بعد تصفيته. يجب إضافة ملعقة واحدة من عصير الشمندر إلى وعاء ، ثم إضافة ملعقتين صغيرتين من هلام الصبار الطبيعي. امزجي كلا المكونين لتشكيل عجينة ناعمة. ضعي العجينة بفرشاة تجميل بعد غمسها. ستظهر أجنحة وردية جميلة على طول خط الرموش.

جميلة البوابة: طرق سهلة لعمل الآيلاينر في المنزل

محدد العيون بالفحم المنشط

المكون الأساسي المستخدم في محدد العيون الأسود محلي الصنع هو الفحم المنشط. يمكن مزجه مع الماء أو أي زيت ناقل صديق للبشرة، مثل جوز الهند أو اللوز أو الجوجوبا. للحصول على محدد عيون سريع، يمكن خلط الفحم النشط والماء المقطر في هذه الوصفة. الماء المقطر، على عكس ماء الصنبور العادي ، يتم ترشيحه جيدًا للتخلص من الشوائب والمعادن. ضعي كبسولتين أو نصف ملعقة صغيرة من الفحم النشط في وعاء صغير ، ثم أضيفي بضع قطرات من الماء المقطر وقلبي. ثم ضعي الكحل باستخدام فرشاة مكياج رفيعة.

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