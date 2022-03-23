الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل: أناقة وجمال خلال فترة الحمل

الأناقة والجمال خلال فترة الحمل تبدو مهمة لكنها صعبة للكثير من النساء الحوامل وخاصة في حال زيادة الوزن بشكل مبالغ فيه مما يؤدي إلى صعوبة في إيجاد أزياء مناسبة لها، ولكن عندما يتعلق الأمر بالفاشينيستا الكويتية نهى نبيل فإن أناقة الحمل هي من أكثر الأمور تميزاً في أناقتها على مر السنين وخصوصاً في حملها الرابع.

تنتقي نهى نبيل قطع أزياء بألوان هادئة وناعمة من فساتين وأطقم تعكس جاذبيتها وتبرز ملامح حملها بأسلوب ناعم ورقيق، إطلالات حمل نهى نبيل أثبتت أنها ازدادت جاذبية وجمال وأنوثة وعكست ذوقها الراقي في تنسيق أزيائها حيث امتنعت عن ارتداء الأزياء التقليدية والمملة للحوامل واختيارت تصميمات مناسبة وملفتة للصبايا الحوامل.

إليك مجموعة من أجمل أزياء الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل خلال الحمل ما رأيك بها؟

نهى نبيل تكشف جنس مولودها الرابع

أعلنت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل عن جنس مولودها الرابع في حفل "بيبي شاور" أقامته في الساحة الخلفية لمنزلها بصحبة أصدقائها المقربين، وزينت نبيل الساحة الخلفية بالبالونات والديكورات باللونين الأزرق والزهري.

إطلالة نهى نبيل في الحفل

تألقت نهى نبيل بفستان باللونين الأزرق والوردي مع ديل طويل على الأكمام، أما بالنسبة لشعرها اختارت تسريحة شعر بسيطة وضعت على شعرها عدداً من الزهور باللون الوردي وبدت كالأميرات.

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