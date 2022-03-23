كيت ميدلتون بفستان وردي من ذا فامبير وايف، وهذا سعر فستانها الأنيق!

شاركت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون Kate Middleton البالغة من العمر "40 عاماً"، زوجة الأمير البريطاني ويليام Prince William في جولة بمنطقة البحر الكاريبي التي استغرقت 8 أيام، وتالقت كيت ميدلتون في العديد من الإطلالات الجميلة والتي كانت ممزوجة ما بين الرسمي والكاجوال.

إطلالة كيت ميدلتون في غابة بليز

إطلالة كيت ميدلتون كانت من تصميم ذا فامبير وايف The Vampire's Wife حيث ارتدت فستان باللون الوردي والذي يبلغ سعره 2500 جنيه إسترليني، وأكملت إطلالتها بصندل كعب باللون الفضي حقيبة يد مطرزة.

ولتكمل الإطلالة بأقراط متدلية من الألماس الذهبي، أما المكياج كان خفيف وناعم كالعادة أما شعرها كان مفرود على كتفها مستعرضة الفستان الوردي اللامع الكامل وأقراطها المتدلية، بينما الأمير ويليام ارتدى قميص باللون الأزرق وجاكيت باللون الكحلي.

إطلالة كيت ميدلتون باللون الأزرق في منطقة البحر الكاريبي

ارتدت كيت ميدلتون فستان متوسط الطول وأكمام ثلاثة أرباع باللون الأزرق مزين بالدانتيل بقصّة ضيقة تبرز رشاقتها بستايل الـPeplum جاء مع فتحة حرف V للياقة من توقيع جيني بيكهام JENNY PACKHAM.

كيت ميدلتون

كيت ميدلتون اسمها الكامل كاثرين إليزابيث ميدلتونمكان ولدت في 9 يناير 1982 بمستشفى رويال بيركشاير في ريدنج واستقرت في برادفيلد سانت أندرو، بيركشاير، وتنتمي كيت ميدلتون لأسرة تعتبر من الأسر النبيلة وهي الابنة البكر لرجل الأعمال مايكل ميدلتون وزوجته كارول إليزابيث جولدسميث، انتقل والداها إلى العاصمة الأردنية عمّان وذلك لعمله، حيث أن والدها كمدير لمكتب الخطوط الجوية البريطانية، ودرست كيت تاريخ الفن في جامعة سانت أندروز الموجودة في اسكتلندا.

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