الفجل واللفت..ما الفرق بينهما ؟

الفجل واللفت من الخضروات الجذرية الغنية بالمغذيات والتي يمكن أن توفر الكثير من النكهة لوجباتك، وفي حين أنهما نوعان مختلفان، إلّا أن كلاهما خضروات تنتمي إلى نفس العائلة، وذلك بسبب الرائحة النفاذة لمركباتهم النباتية.

وفي الحقيقة، تمت دراسة الفجل واللفت على نطاق واسع لمعرفة فوائدهما المحتملة، مثل الوقاية والعلاج من العديد من الأمراض المزمنة، وهي السرطان ومتلازمة التمثيل الغذائي.

ومع ذلك، على الرغم من مشاركة بعض أوجه التشابه في كثير من الأحيان مع بعضها البعض، إلا أن الفجل واللفت لديهما مظاهر وأذواقًا وقوام واستخدامات طهي مختلفة.

الاختلافات الأساسية بين الفجل واللفت

الفجل واللفت كلاهما من الخضروات الجذرية، مما يعني أن الجذر هو الجزء الصالح للأكل من الخضار، ومع أوجه تشابه متعددة، ومع ذلك، فإن اختلافاتهم الرئيسية تتضمن خصائصهم الأساسية، مثل المظهر والذوق والملمس.

ومن ناحية أخرى، الفجل له شكل دائري صغير يبلغ طوله حوالي (2-3 سم)، ويأتي بألوان مختلفة، مثل الأسود والأرجواني والأبيض والأصفر، ويعد النوع الأكثر شيوعًا هو الأحمر، ومعظمهم باللون الأبيض من الداخل.

بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن الفجل ناعم من الخارج، إلا أنه يتمتع بملمس صلب ومقرمش ينعم عند طهيه، أخيرًا، يتميز الفجل بطعم لذيذ يكون حلوًا بعض الشيء عندما يكون نيئًا.

على الجانب الآخر، في حين أنه مستدير أيضًا وأبيض من الداخل، فإن اللفت أكبر بكثير من الفجل، حيث يصل طوله إلى (5-7.5 سم) ولونه أبيض أرجواني من الخارج.

كما أنه مقرمش إلى حد ما ولكن له ملمس خارجي خشن، وبالمقارنة مع اللفت الأقدم والنيء، الذي له طعم ترابي ومر وحار، فإن اللفت الأصغر والأصغر سنًا والمطبوخ له نكهة أحلى.

الفجل واللفت والقيمة الغذائية لكلاهما

يحتوي الفجل واللفت أيضًا على ملامح مغذية متشابهة إلى حد ما، حيث تتكون كلتا الخضراوات بشكل أساسي من الكربوهيدرات، لكن اللفت يوفر ضعف عدد الفجل، كما أنه لا يقدم أي دهون أو بروتينات تقريبًا.

وفي الواقع، كلاهما مصدر جيد لفيتامين سي ويوفران كمية لا بأس بها من حمض الفوليك والبوتاسيوم، وفيتامين سي هو مضاد قوي للأكسدة يدعم جهاز المناعة لديك، بينما حمض الفوليك ضروري لتخليق الحمض النووي والبوتاسيوم لانتقال الأعصاب وانقباض العضلات.

بالإضافة إلى ذلك، كونها خضروات جذرية، فإن الفجل واللفت غنيان بمضادات الأكسدة مثل التوكوفيرولات والكاروتينات، بالإضافة إلى الجلوكوزينولات، وهي المركبات الكامنة وراء معظم فوائدها الصحية.

الفوائد الصحية للفجل واللفت

نظرًا لأن الفجل واللفت ينتميان إلى نفس العائلة ولهما العديد من المركبات النباتية المفيدة المشتركة، فإنهما يشتركان أيضًا في معظم فوائدهما الصحية المحتملة، والتي تشمل:

غنية بمضادات الأكسدة

في الواقع، كلتا الخضراوات غنية بمضادات الأكسدة وهي الفلافونويد والأنثوسيانين والكاروتينات وفيتامين سي، وهذه المركبات تدافع عن الخلايا من الآثار الضارة للإجهاد التأكسدي، والتي قد تؤدي إلى أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

خصائص مكافحة للسرطان

يشتهر الفجل واللفت بخصائصهما المحتملة المضادة للسرطان، ليس فقط بسبب محتواهما من مضادات الأكسدة ولكن لأنهما، مثل الخضروات الجذرية الأخرى، فهما غنيان أيضًا بالجلوكوزينولات ومشتقاتها، وقد يساعد الجلوكوزينولات والإيزوثيوسيانات في محاربة الخلايا السرطانية عن طريق تثبيط نموها، وتقليل حجمها، والتسبب في موتها.

تأثيرات مضادة لمرض السكري

تشير الدراسات إلى أن الفجل واللفت قد يكون لهما تأثيرات مضادة لمرض السكري، حيث قد يساعدان في خفض مستويات السكر في الدم عن طريق تقليل امتصاص الجلوكوز المعوي، وتعزيز إنتاج الأنسولين، وتحسين حساسية الأنسولين.

استخدامات الطهي للفجل واللفت

يختلف الفجل واللفت أيضًا في استخدامات الطهي، وبالنسبة للجزء الأكبر، عادة ما يتم الاستمتاع بالفجل النيء، بينما غالبًا ما يتم طهي اللفت، وفيما يلي بعض أفكار الطهي السهلة التي يمكن أن تساعدك على إضافة الفجل إلى يومك:

يقطع الفجل والتفاح الأخضر ويخلطان مع الكرفس المفروم وبعض عصير الليمون وزيت الزيتون والعسل.

اخلطي شرائح الفجل والخيار والبصل الأحمر مع الشبت وعصير الليمون والملح والفلفل.

يُقلب الذرة الحلوة والفجل المقطع إلى شرائح رقيقة والكزبرة المفرومة في وعاء ويُمزج مع عصير الليمون والكمون والملح والفلفل.

يُمزج الفجل المقطع إلى شرائح رقيقة مع مكعبات الفلفل الحلو والعنب الأخضر والثوم وخل التفاح وزيت الزيتون والملح والفلفل.

من ناحية أخرى، جرب إحدى هذه الطرق اللذيذة لإضافة اللفت إلى نظامك الغذائي:

تحميص اللفت والجزر بزيت الزيتون ومسحوق الثوم والفلفل الأسود والفلفل الحار والملح.

في محضر الطعام، يتم خلط اللفت حتى تحصل على قوام يشبه الأرز، ثم يُقلى مع الخضار المفضلة لديك ويُخلط مع البيض المخفوق للحصول على أرز مقلي باللفت.

يُغلى اللفت حتى يصبح طريًا، ويتبل بالملح والفلفل، ويُمزج مع الزبادي اليوناني لعمل اللفت المهروس.

يقشر ويقطع اللفتمثل البطاطس المقلية ويخلط مع زيت الزيتون والملح والفلفل والفلفل الحلو ويخبز حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً.

علاوة على ذلك، فإن أوراق الفجل واللفت صالحة للأكل وتقوم بإضافات رائعة إلى السلطات، ويمكن إضافتها للعديد من الوصفات الشهية التي يمكنك من خلالها تزيين سفرة الطعام الخاصة بك.

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