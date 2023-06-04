الفستان الذي تكرر ارتداؤه ثلاث مرات في العرس الملكي

عادة ما يتكرر لبس بعض الفساتين في كثير من المناسبات لكن فستان العلامة الإنجليزية "سافيا" أصبح حديث مواقع التواصل الإجتماعي بعد ظهوره ولثلاث مرات في العرس الملكي في الأردن.

سبق وارتدت ميغان ماركل نفس الفستان وأيضا لمرتين في نفس العام وبلونين مختلفين من نفس القصة ونفس العلامة التجارية البريطانية التي تفضلها ميغان.

ويذكر أن العلامة التي تمارس نشاطاتها في لندن افتتحت الدار في العاصة البريطانية وسميت بـ"سافيا" تيمنا بابنة المصممة "دانييلا كارانتوس".

ومنذ ساعات قليلة تداول النشطاء في مجال الموضة العديد من الإنتقادات للعلامة وتساؤلات حول التنسيق وطريقة العمل في الدار.

وعلى ما يبدو فإن الخيار الأمثل بالنسبة للإطلالات الملكية يتمثل على هيئة هذا الفستان بالقصة الـ"سيجاريت" والمستقيمة التي تزين منحنيات الجسد وترسم لوحة جمالية فنية بال"كيب" الطويل والأنيق.

ميغان ماركل أولا

في عام 2020 ارتدت دوقة "ساسكس" سابقا فستان باللون الأحمر بـ"كيب" يصل إلى نصف المنتصف العلوي للظهر بقماش الجيرسيه الحريري والجاكار من العلامة البريطانية "سافيا" أثناء حضورها لمهرجان موسيقي أقيم في العاصمة البريطانية "لندن" برفقة زوجها الأمير هاري.

لكن؟ هل اكتفت ميغان بارتداء هذا الفستان لمرة واحدة؟

ميغان تعيد ارتداء الفستان للمرة الثانية باللون الأزرق

في عشاء خاص أقيم في "فيجي" أعادت ميغان ارتداء ذات الفستان باللون الأزرق البارد من نفس العلامة لكن هذه المرة بـ"كيب" طويل بذيل يسير خلفها وأعادت تنسيقه بنفس طريقة الـ"مونوكروماتيك" التي تحبها.

الأميرة زينة بنفس الفستان في عرس ولي العهد الأمير الحسين

خطفت الأميرة زينة الراشد الأنظار بنفس تصميم "كاليكا" من العلامة "سافيا" باللون الأزرق الهادئ الذي تماشى مع لون بشرتها الفاتحة واعتمدت تسريحة شعر أقرب إلى الأسلوب الطبيعي برفعة أمامية وتركت الجزء الخلفي منسدلا.

إضافة إللى حقيبة من العلامة الإيطالية "بوتيغا فينيتا" بالللون البيج. وبدت سمو الأميرة الشابة زينة غاية في الجمال والأناقة بهذا الخيار الجميل.

الأميرة السويدية "فيكتوريا" بنفس التصميم

أعادت الأميرة السويدية "فيكتوريا"والملكة المستقبلية لمملكة السويد، ارتداء ذات الفستان بذات التصميم ولكن باللون الوردي في مراسم اللإحتفالات،

واختارت الذهاب إلى أسلوب تنسيق ممتلئ بعض الشيئ ببروشات ملكية وتاج ألماسي وسلسلة ألماسة وأقراط أذنين وتسريحة مرفوعة. أخذت وحولت جميع تفاصيل الإطلالة إلى جانب آخر مختلف ورسمي أكثر بكثير.

سمو الأميرة زين بنت الحسين باللون الأحمر

أما في حفل الإستقبال الذي تبعه العشاء، ارتدت أخت جلالة الملك عبدالله الثاني سمو الأميرة زين بنت الحسين التصميم لكن باللون الأحمر المعتدل و"كيب طويل " نسقته مع تاج ملكي لامع والأوسمة الشريطية الملكية وحقيبة باللون البيج ، أضفت رونق وهالة جمالية إلى الإطلالة الجذابة.