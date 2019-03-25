طريقة تحضير الفسيخ المقلي

الفسيخ هو أحد الأسماك المجففة التي تُستخدم فيها كمية كبيرة من الملح حتى يبقى صالحاً للأكل، ويكثر تحضيره في مصر في عيد شم النسيم، أول من قام بتصنيع الفسيخ وأكله هم المصريون القدماء، ويصنع الفسيخ من سمك البوري، ويتميز الفسيخ برائحته النفاذة، ويطلق على من يقوم بعمله "الفسخاني"، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل الفسيخ المقلي:

مقادير الفسيخ المقلي:

-6 حبات من الفسيخ المملح والمنظف.

- حبتان من عصير الليمون.

- كوبان من الدقيق الأبيض.

- نصف كوب من الطحينة.

- حبتان من الفلفل الأخضر الحار المفروم فرماً ناعماً.

-10 فصوص من الثوم المهروس.

- كمون نصف ملعقة.

- كوب من الماء.

-4 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

طريقة تحضير الفسيخ المقلي:

- أولاً نضع الطحينة وعصير الليمون والماء في الخلاط الكهربائي.

- ثم نخلط حتى نحصل على السماكة المطلوبة.

- ثم نضيف الثوم والفلفل الأخضر ونخلط. نضع الدقيق والكمون في وعاء مسطح، ثم نغطي الفسيخ بالدقيق.

- ثم نضع الزيت على النار ونتركه ليسخن، ثم نقلي الفسيخ حتى يصبح ذهبي اللون.

- وأخيراً نضع الفسيخ في أطباق التقديم إلى جانب صلصة الطحينة ونقدمه مباشرة، وصحتين وعافية.

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