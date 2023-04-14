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طريقة قلي سمك الفسيخ في المنزل

نادين طاهر

نادين طاهر

تاريخ النشر: 14 نيسان / أبريل 2023 - 04:30
طريقة قلي سمك الفسيخ في المنزل
طريقة قلي سمك الفسيخ في المنزل

البوابة - الفسيخ هي من الأطباق الموسمية والتي تشتهر في مصر، يتناولها الناس في شم النسيم، وهي نوع من أنواع السمك المالح بشكل كبير والذي يسبب ارتفاع في ضغط الدم، وإذا لم يعد بالطريقة الصحيحة يسبب بتنشَيطُ الميكروبات السّامّة.

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طريقة قلي سمك الفسيخ في المنزل

مقادير قلي سمك الفسيخ في المنزل

  •  1 ½ كيلو سمك بورى أو 2 سمكة حجم كبير.
  • 1 ملعقة حجم كبير من الكركم.
  •  1 كيلو ملح خَشن.
  •  1 كوب طحين.
  •  1 كوب من زيت.
  •  1 ملعقة حجم كبير من العُصفر.
  •  1 حبة ليمون 

طريقة قلي سمك الفسيخ في المنزل

  • 1- أولاً يجب تنظيف السمك من القُشور والزعانف مع الإبقاء على الرأس.
  • ثم يجب يفتحه بالطول ويُزال منه الأجزاء الداخلية،ثم يُغسل جيدا بالماء ثم يُصفى.
  • 2- ثم نقوم برص حبات السمك فى صينية كبيرة، ثم تُعصر عليه حبة الليمون.
  • ثم يترك لحوالى 4 ساعات أو حتى يَجف قليلاً.
  • 3- ثم نقوم بخلط الملح والكركم والعُصفر فى وعاء عميق
  • ثم يُعبأ السمك من الداخل ومن الرأس بالخليط.
  • 4- يُسكب كمية من خليط الملح على قاع وعاء محكم الإغلاق حتى لا يتسرب منه الملح و
  • ثم يُوضع عليه السمك ويُغطى بكمية أخرى من الخليط بحيث يُغلفه خليط الملح جيداً.
  • 5- ثم يُحكم إغلاق الوعاء، ويترك فى مكان مُعتم ودافئ لمدة 14 يوم تقريباً.
  • 6- ثم يخرج السمك من الوعاء، ويُشطف قليلاً من الملح ويُصفى جيداً.
  • ثم يُغمس فى الطحين حتى يُغلف بطبقة سميكة.
  • 7- يُسخن الزيت فى مقلاة كبيرة الحجم على نار متوسطة، ويُقلىَّ به السمك من الجهتين حتى يأخذ اللون البنىّ المتوسط.
  • 8- واخيراً يُنشل السمك من الزيت، ويترك على ورق المطبخ حتى يتخلص من الزيت الزائد.
  • ثم يُرص فى صحن التقديم، ويقدم مع الخُبز العربى والسلطات.

رسائل عن شم النسيم 2023

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