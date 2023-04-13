البوابة - يصادف عيد شم النسيم في 17 نيسان/أبريل 2023 وهو مناسبة يتم الاحتفال بها في مصر خلال فصل الربيع عن طريق زيارة المنتزهات وتلوين البيض وأكل الفسيخ، وتعتبر عطلة رسمية في مصر.

5 نصائح لتناول أسماك الرنجة في شم النسيم

لتناول أسماك الرنجة في شم النسيم يجب أن يكون قوام الرنجة متماسكًا، ومن أجل معرفة ذلك يمكنك مسك السمكة من الرأس في وضع أفقى وتكون مستقيمة، وأن تكون الزعانف ملتوية والفم والخياشيم مفتوحة.

أن لا تكون الرنجة رخوة، لأن الرنجة الرخوة تحتوى على رطوبة عالية جدًا، وهذا عيب تصنيع بغرض الكسب السريع من زيادة الوزن، مما يؤدى إلى قابلية النمو الميكروبي والفساد أيضاً.

يفضل أن يكون شكل الرنجة سليمًا، ولا يوجد به تهتكات، ويجب أن تعطى الرنجة رائحة السمك المدخن.

يجب أن ننتبه بعدم وجود نمو أخضر أو أبيض على سطح السمكة لأنه يعتبر نموًا فطريًا.

الفرق بين الرنجة المدخنة على البارد والرنجة المدخنة على الساخن هو أن الرنجة المدخنة على البارد أقل من 40 درجة مئوية لونها ذهبى داكن وقوامها متماسك لأن نسبة الملح بها عالية، بينما الرنجة المدخنة على الساخن درجة حرارتها أكثر من 40 حتى 80 درجة مئوية، وتتميز أنها رخوة ولونها ذهبي فاتح.

طريقة عمل سمك الفسيخ في المنزل

مقادير سمك الفسيخ:

1 ½ كيلو سمك بورى أو 2 سمكة بحجم كبير.

1 ملعقة حجم كبير من الكركم.

1 ملعقة حجم كبير من العُصفر.

1 حبة ليمون "حامض".

1 كيلو ملح خَشن.

1 كوب من الطحين.

1 كوب من الزيت.

طريقة تحضيرسمك الفسيخ:

أولاً يجب أن يُنظف السمك من القُشور والزعانف مع الإبقاء على الرأس.

ثم يُفتح بالطول ويُزال منه الأجزاء الداخلية.

ثم يُغسل جيدا بالماء ويُصفى.

ثم تُرص حبات السمك فى صينية كبيرة، وتُعصر عليه حبة الليمون.

ثم يترك تقريباً 3 ساعات أو حتى يَجف قليلاً.

ثم يُخلط الملح والكركم والعُصفر فى وعاء عميق.

ثم يُعبأ السمك من الداخل ومن الرأس بالخليط.

ثم يُسكب كمية من خليط الملح على قاع وعاء محكم الإغلاق، ويُوضع عليه السمك.

ثم يُغطى بكمية أخرى من الخليط، بحيث يُغلفه خليط الملح جيداً.

ثم يُحكم إغلاق الوعاء، ويترك فى مكان مُعتم ودافئ لمدة 14 يوم تقريباً.

ثم يخرج السمك من الوعاء، ويُشطف قليلاً من الملح ويُصفى جيداً.

ثم يُغمس فى الطحين حتى يُغلف بطبقة سميكة.

ويُسخن الزيت فى مقلاة حجمها كبير على نار متوسطة، ثم يُقلىَّ به السمك من الجهتين حتى يأخذ اللون البنىّ المتوسط.

أخيراً يزال السمك من الزيت، ويترك على ورق المطبخ حتى يتخلص من الزيت الزائد بشكل نهائي.

ثم يُرص فى صحن التقديم، ويقدم مع الخُبز العربى والسلطات، وصحتين وعافية، وكل عام وانتم بخير.

ما يجب شربه بعد اكل الرنجة "الأسماك المملحة"؟

ينصح بعد اكل الرنجة "الأسماك المملحة" شرب الشاي الأخضر لأنه يحتوي على مادة الكافيين التي تحفز الجسم على التخلص من السوائل المحبوسة بداخله بسبب الأملاح، عن طريق عملية التبول، وأيضاً لأنه الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة المفيدة لمحاربة السموم والبكتيريا.

ما هو المشروب الذي ينزل الاملاح؟

مشروب الكركديه

العرقسوس

التمر الهندى

الشاي الاخضر.

هل القهوة تزيد الأملاح في الجسم؟

نعم، تعتبر القهوة من المنبهات التي تحتوى على الكافيين وعناصر أخرى تمنع امتصاص الأملاح المعدنية مثل الزنك والحديد والكالسيوم من الجسم، ولكن تفيد هذه المادة على إخراج البول.

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