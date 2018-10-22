تجنبي 4 أخطاء شائعة أثناء تناول وجبة الفطور

لا شكّ بأنّ الكربوهيدرات عنصر أساسي في وجبة فطوركِ

لسنا بحاجة لإخبارك عن أهمية تناول وجبة الفطور، كبداية صحية مفعمة بالطاقة ليومكِ الحافل... ولكنّ الحرص على تناول هذه الوجبة وحده لا يكفي، بل من الضروري أن تنتبهي أيضاً إلى حسن اختياراتكِ، وذلك بعيداً من الأخطاء الشائعة التالية:

• عدم اختيار نوع الكربوهيدرات الصحيح

لا شكّ بأنّ الكربوهيدرات عنصر أساسي في وجبة فطوركِ، ولكن ذلك لا يعني أن تقومي باختيارها عشوائياً. فلاستمداد الطاقة بشكل فعّال وسليم، والشعور بالشبع لوقت أطول، وللاستفادة من العناصر الغذائية المهمة، احرصي على اختيار مصادر الكربوهيدرات الغنية بالألياف، وعلى رأسها منتجات الحبوب الكاملة على أنواعها. إن كنتِ لا تحبذين تناول الخبز، بإمكانكِ مثلاً اللجوء إلى طبق من رقائق الحبوب الكاملة من نستله فيتنس، مع كوب من الحليب القليل أو خالي الدسم.



• تحلية المشروبات الصباحية بالسكر

كوب من الشاي أو القهوة صباحاً قد يشعركِ بالانتعاش لاستجماع طاقتكِ، ولكنكِ على الأرجج ترتكبين خطأً كبيراً عند احتساء هذه المشروبات، وذلك عند إضافة السكر إليها. حاولي الاعتياد على طعمها من دون سكر، أو الجئي إلى بدائل صحية قليلة السعرات الحرارية.



• التركيز على "مجموعة طعام" واحدة فقط

قد تظنين أنكِ بتناولكِ الفاكهة فقط على الفطور، أو الاكتفاء برقائق الحبوب مثلاً تمنحين جسمكِ المواد الغذائية المطلوبة وتوفّرين على نفسكِ استهلاك بعض السعرات الحرارية الإضافية، ولكنكِ مخطئة للغاية! فوجبة الفطور الصحية هي تلك المتنوّعة والتي تحتوي على الكربوهيدرات بالأخص تحت شكل حبوب كاملة، البروتينات، أحد منتجات الحليب وحصّة من الفاكهة والخضار.

• عدم شرب الماء

من المستبعد أن تستيقظي ليلاً لشرب الماء بكمية وافرة، وبالتالي، فإن جسمكِ إجمالاً ما يحتاجه في الصباح الباكر عند الاستيقاظ. ولعل الأكثرية تقع ضحية الخطأ الشائع في هذا الخصوص وتنسى شرب كوبين من الماء قبل الفطور. فحتّى لو لم تشعري بالعطش، لا تنسي تزويد جسمكِ بالماء الذي يحتاجه.

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