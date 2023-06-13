البوابة - الفلافل هو طبق شرق أوسطي من الكرات المقلية المصنوعة من الحمص المطحون والفول والأعشاب والتوابل. غالبًا ما يتم تقديمه في خبز البيتا مع الحمص والطحينة والخضروات. الفلافل هو طعام شائع في العديد من دول الشرق الأوسط ، كما أنه يزداد شعبية في أجزاء أخرى من العالم. يحتفل العالم باليوم العالمي للفلافل في 18 يونيو من كل عام، تعالوا نتعرف على أهم فوائده الصحية.

فيما يلي بعض الفوائد الصحية للفلافل:

نسبة عالية من البروتين: مصدر جيد للبروتين الضروري لبناء كتلة العضلات والحفاظ عليها.

نسبة عالية من الألياف: مصدر جيد للألياف ، والتي يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع والرضا بعد تناول الطعام. يمكن أن تساعد الألياف أيضًا في تنظيم الهضم وتعزيز صحة القلب.

منخفضة السعرات الحرارية: من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية ، مما يجعلها خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن أو الحفاظ على وزن صحي.

مصدر جيد للفيتامينات والمعادن: مصدر جيد للفيتامينات والمعادن ، بما في ذلك الحديد وحمض الفوليك والمغنيسيوم. هذه العناصر الغذائية مهمة لمجموعة متنوعة من وظائف الجسم ، بما في ذلك إنتاج الطاقة وتكوين خلايا الدم وصحة العظام.

نباتي صديق للنباتيين: هو طعام نباتي وصديق للنباتيين ، مما يجعله خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا.

الفلافل كرات ذهبية يعشقها الملايين، كيف نحتفل بها؟

ما هي الفلافل؟



الفلافل مصدر جيد للبروتين والألياف. كما أنه مصدر جيد للفيتامينات والمعادن ، بما في ذلك الحديد وحمض الفوليك والمغنيسيوم. انه غذاء صحي ولذيذ يمكن الاستمتاع به كجزء من نظام غذائي متوازن.



إليك وصفة بسيطة لعمل الفلافل:

المكونات:

1 علبة (15 أونصة) حمص ، مصفاة ومغسولة

1 علبة (15 أونصة) فول مدمس ، مصفاة ومغسولة

½ كوب بصل مقطع

½ كوب بقدونس مفروم

¼ كوب كزبرة مفرومة

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة

ملح ½ ملعقة صغيرة

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود

زيت نباتي للقلي



التعليمات:

سخني الفرن مسبقًا إلى 350 درجة فهرنهايت (175 درجة مئوية).

في محضر الطعام ، يُمزج الحمص ، الفول ، البصل ، البقدونس ، الكزبرة ، الكمون ، الكزبرة ، الملح . يُخفق المزيج حتى يصبح ناعمًا.

شكلي الخليط على شكل كرات صغيرة.

سخني الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة.

تقلى الكرات على دفعات حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً وتنضج بالكامل.

صفي الكرات على مناشف ورقية.

قدمي الكرات بخبز البيتا مع الحمص والطحينة والخضروات.



إليك بعض النصائح لتحضير الفلافل:

تأكد من تصفية وشطف الحمص والفول جيدًا قبل استخدامها. سيساعد ذلك على إزالة النشا الزائد مما يجعل كرات الفلافل أخف وزنًا وأقل كثافة.

لا تفرط في تحضير خليط الفلافل. يجب أن يكون المزيج ناعماً لكنك لا تريده أن يكون ناعماً أكثر من اللازم وإلا ستكون كرات الفلافل كثيفة للغاية.

لا تقلي الكرات كلها في المقلاة. سيؤدي ذلك إلى خفض درجة حرارة الزيت ، مما يجعل كرات الفلافل دهنية ورطبة.

صفي الكرات على مناشف ورقية لإزالة أي فائض من الزيت. سيساعد ذلك في إبقائها مقرمشة.

قدمي الكرات مباشرة مع الحمص والطحينة والخضروات.



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