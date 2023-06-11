البوابة - وصفة الفلفل الأحمر المشوي والمحشي بالطماطم من الوصفات الشهية والسهلة والغنية بالفيتامينات. الفلفل من الخضروات المتنوعة واللذيذة التي يمكن الاستمتاع بها بعدة طرق مختلفة. كما أنها مصدر جيد للعناصر الغذائية ، بما في ذلك الفيتامينات A و C و K ، بالإضافة إلى البوتاسيوم والألياف.

الفلفل الأحمر المشوي والمحشي بالطماطم

فيما يلي بعض الفوائد الصحية للفلفل:

تعزيز جهاز المناعة لديك. يعتبر الفلفل مصدرًا جيدًا لفيتامين C ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية خلاياك من التلف. فيتامين ج مهم أيضًا لجهاز المناعة ، ويمكن أن يؤدي النقص إلى زيادة التعرض للعدوى.

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. يحتوي الفلفل على الكاروتينات ، وهي من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في الحماية من أمراض القلب. ثبت أن الكاروتينات تخفض مستويات الكوليسترول وتقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

حماية البصر. الفلفل مصدر جيد لفيتامين أ الضروري للرؤية الجيدة. يساعد فيتامين أ في الحفاظ على صحة العينين والوقاية من العمى الليلي ومشاكل الرؤية الأخرى.

محاربة السرطان. يحتوي الفلفل على مادة الكابسيسين ، وهو مركب ثبت أن له خصائص مقاومة للسرطان. يمكن أن يساعد الكابسيسين في قتل الخلايا السرطانية ومنعها من النمو.

يحسن الهضم. الفلفل مصدر جيد للألياف المهمة للهضم. تساعد الألياف في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ويمكن أن تساعد في منع الإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى.

فقدان الوزن. الفلفل منخفض السعرات الحرارية وغني بالعناصر الغذائية، مما يجعله خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن. يمكن أن يساعدك الفلفل على الشعور بالشبع والرضا ، مما يساعدك على تناول كميات أقل بشكل عام.

الفلفل نبات صحي ومتعدد الاستخدامات ويمكن الاستمتاع به بعدة طرق مختلفة. إنها مصدر جيد للعناصر الغذائية وقد تم ربطها بعدد من الفوائد الصحية. إذا كنت تبحث عن طريقة لتحسين صحتك ، فإن إضافة الفلفل إلى نظامك الغذائي يعد خيارًا رائعًا.



الفلفل الأحمر المشوي والمحشي بالطماطم

المكونات:

4 فلفل أحمر

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملح

18 أوقية طماطم كرزية (حمراء وصفراء)

2 كراث

3 فصوص ثوم طازجة

1 حفنة من العصيات

2 ملعقة كبيرة خل بلسميك

فلفل مطحون طازج



خطوات التحضير:

تغسل الفليفلة الحلوة وتقطع إلى نصفين بالطول وتزال البذور والأضلاع. تدهن بالزيت وتتبل بالملح. ترتب على صينية الفرن وتوضع على شواية ساخنة مع الجانب الدخلي الى الاسفل. يُشوى لمدة 8-10 دقائق.

تشطف الطماطم وتقطع إلى أنصاف. قشر الكراث والثوم ، يقطع الكراث إلى قطع رفيعة ويقطع الثوم إلى شرائح رفيعة. يغسل الريحان ، ويجفف، وتقطف الأوراق وتقطع ناعماً.

يُمزج الطماطم والثوم والكراث والريحان، ويُرش بالخل البلسمي و 2 ملاعق كبيرة من الزيت ويُتبل بالملح والفلفل ويُمزج جيدًا.

يُدهن جانب الفلفل اللامع بالزيت المتبقي ويُحشى الفلفل بخليط الطماطم. اشوي لمدة 5 دقائق أخرى في شواية مغلقة. رتبيها على طبق كبير وقدميها.

الفلفل الأحمر المشوي والمحشي بالطماطم

فيما يلي بعض الأفكار حول كيفية دمج الفلفل في نظامك الغذائي:

أضفه إلى القلي السريع. الفلفل إضافة رائعة إلى القلي السريع لأنه يضيف نكهة ولونًا.

الشي. الفلفل المشوي طبق جانبي لذيذ وصحي.

الحشي. يمكن حشو الفلفل بمجموعة متنوعة من المكونات ، مثل الأرز والفاصوليا والجبن.

حساء الفلفل. حساء شائع في العديد من الثقافات. وهو مصنوع من الفلفل واللحوم ومكونات أخرى.

السلطات. الفلفل إضافة رائعة للسلطات لأنها تضيف نكهة وقوامًا.

بغض النظر عن الطريقة التي تختارها للاستمتاع بها ، يعد الفلفل إضافة صحية ولذيذة لنظامك الغذائي.

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