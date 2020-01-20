في فصل الشتاء يشعر الإنسان بالبرد فيميل إلى شرب الكثير من المشروبات الساخنة مثل الشاي، والبابونج، واليانسون، والقهوة، والزنجبيل لأنّها تمنح جسم الإنسان الشعور بالدّفء والنشاط، بالإضافة إلى احتوائها على الكثير من العناصر الغذائية القيمة الضرورية لصحة الجسم، لذا يستخدم بعضها في علاج العديد من الأمراض.

ويُستخدَم منقوع البذور كمشروب ساخن في الطبّ التقليديّ عند العرب وفي إيران كمطهّر، وطارد للرّيح، ومدرّ للبول، ومُسكّن، ومُهدِّئ للأعصاب، ولزيادة إنتاج الحليب عند المُرضِعات.

وكما يُريح الأطفال من مشاكل الجهاز الهضمي والمغص، ولمعالجة عسر الهضم ونزلات الجهاز التنفسي وكما يستخدم كمقشّع معتدل لتخفيف السعال المرتبط بالرشح والإنفلونزا.

ويُعدّ اليانسون مُضاداً للسُكريّ، حيث يُساعد على خفض مستويات السكر، والكولستيرول، والدّهون الثلاثيّة في الدم، وفي مَرضى السُكريّ الّذين يستخدمون المُحلِّيّ الصناعيّ الأسبارتام، يُمكن لليانسون أن يلعب دوراً وقائيّاً من التعرّض للتسمّم العصبيّ الذي قد يُصيب مَنطقة الدّماغ عند استخدام الأسبارتام.

ومن أهم فوائد شرب اليانسون في فصل الشتاء:

1- اليانسون يخفف آلام الروماتيزم.

2- يسهل عملية الهضم.

3- يعدّ مضاداً للإنفلونزا خصوصاً انفلونزا الخنازير.

4- يساعد على التخلص من الالتهابات.

5- يعدّ مضاد للبكتيريا والفطريات.

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