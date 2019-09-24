الفوائد الطبية لورق العنب والقيمة الغذائية له

يعتبر العنب نوعاً من أنواع الفاكهة، وهو ثمرة ناعمة القشرة، من النوع اللبّي العصيري، تكون الثمار على شكل عناقيد من (6-300) ثمرة بالعنقود الواحد، له أصناف وألوان متعدّدة؛ فمنه الأسود، والأخضر، والبنفسجي، والأبيض، والذهبي.

وبيّنت الأحافير التي تمّ اكتشافها لأوراق وبذور العنب أنّ الإنسان في العصور القديمة كان يأكل العنب خاصّةً في الحضارات السورية القديمة والمصرية والرومانيّة، وما يدل على ذلك الرسومات والنقوش التي تمّ العثور عليها في داخل المعابد في اليونان وسوريا، والتي يرجع تاريخها إلى 2440 ما قبل الميلاد.

القيمة الغذائية لأوراق العنب

تتميّز أوراق العنب بأنها غنيّة بالاملاح المعدنية الضرورية للجسم مثل الحديد والبوتاسيوم والفوسفور بالاضافة الى (البودون)والذي يعمل على زيادّة هرمون الاستروجين عند النساء بسن اليأس ممّا يحد من خطر الإصابة بهشاشة فى العظام.

وكما أنها تحتوي على نسبّة مرتفعة من السكريات البسيطة كالفركتوز والجلوكوز وهي مواد كربوهيدراتية تتميّز بسهولّة هضمها ولا تتحول الى دهون، حيث ان الكبد تخزنها لحين الحاجة اليها.

الفوائد الطبية لورق العنب:

- يزيد من نشاط الكبد ويقاوم الالتهابات.

- يحفّز نشاط الدورة الدمويّة ويُنظّم وظائف القلب.

- يفيد مرضى السكري كون السكر بها أحادي وبسيط.

- يحدّ من نقص المناعة.

- يفيد مرضى الروماتيزم ومرضى النقرس كونه يساعد الجسم على التخلّص من الأحماض العضويّة التي تنتج عن تناول الدهون والبروتين.

- يحدّ من الجلطات، وهو مضاد للسموم والبكتيريا والالتهابات لأنه يحتوي على (مركبات الفلافونيد).

- يُعالج انحباس البول وأمراض الجهاز الهضمي، ويقلّل من ألم الزائدة الدوديّة والدوسنتاريا.

- يُلطف التهابات الجيبوب الأنفية والرشح ويخفّف من التهاب اللثة.

- مضاد لمرض السرطان (سرطان الأمعاء).

- يقاوم الإدمان لاحتوائه على مادة (الريسفيراترول) التي تعمل على غسيل الدم.

- يساعد على تخسيس الوزن؛ لاحتوائه على سكريات بسيطة تُخزّنها الكبد لحين الحاجة.

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