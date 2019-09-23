تعتبر الحجامة من أشكال العلاج بالطب البديل؛ حيث كانت تستعمل منذ قديم الزمان لعلاج مختلف أنواع الأمراض والمشاكل التي قد تواجه الإنسان، فقد كانت الأساليب العلاجية ضئيلة بالإضافة لعدم معرفة مسببات الأمراض، وهي طريقة تستند على شفط الدم الفاسد الذي يحتوي على كريات دم حمراء هرمة والتي تنتج من الاستخدام المتكرر للأدوية التي تحتوي على مواد كيمائية، حيث تسبب تراكم الدم الفاسد وتجمعه في مناطق معينة من الجسم أثناء دورته الدموية، ومن أكثر هذه المناطق منطقة أعلى الظهر التي تتصف ببطء التدفق وضعف جريان الدم فيها، فالحجامة في مثل هذه الحالة تحفز تدفق الدم كما تسهل عملية جريانه، وبالتالي تكون كريات دم حمراء جديدة وصحية أكثر.

وفي هذا المقال نقدم لكم فوائد الحجامة للعظام والعضلات:

فوائد الحجامة للعظام:

- تحفز الدورة الدموية داخل المفصل، إذ تحد من الألم الناشئ عن الأمراض الروماتيزمية.

- تعزز إفراز المادة الزيتية، أو السائل السينوفي الذي يقلل عملية الاحتكاك في مناطق المفصل، وبالتالي يؤدي إلى سهولة الحركة وتقليل من الإحساس بالخشونة.

- تكافح مادة نيتريك أكسيد (NO) التورم والاحتباس المائي في منطقة المفصل نتيجة الالتهاب.

- تخلص الحجامة المفصل من المواد الضارة التي قد تترسب عليه مثل بلورات حمض البوليك الذي ينشأ عنها مرض النقرس الذي قد يؤدي إلى خشونة المفاصل.

- تحفز الغشاء الموجود حول العظام بقوة امتصاصها التي قد تبلغ 10سم من أجل زيادة عملية تكوين العظام وزيادة نسبة تركز الكالسيوم فيه.

أما فوائد الحجامة للعضلات:

- تحد من الشد العضلي والإرهاق، بتخليصها من حمض اللاكتيك في العضلات.

- تنشط الدورة الدموية في العضلات، فتخلص من التقلصات العضلية.

- تخلص من التجمعات الدموية المتركزة داخل العضلات، والناشئة عن الكدمات من جهة الجلد.

- تزود الألياف العضلية بالأكسجين اللازم لها الذي تحتاجه الخلايا بشكل أكبر بعد عمل الحجامة، فتعزز قوة العضلات وتحفز دورها للقيام بوظائفها.

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