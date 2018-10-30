تعرف على كميات السكر في الفواكه

الفاكهة تحتوي عليه من فيتامنيات وعناصر غذائية غاية في الأهمية

الفاكهة من أكثر الأغذية ذات الفائدة العالية؛ لما تحتوي عليه من فيتامنيات وعناصر غذائية غاية في الأهمية، لكن لربما لا تعرفين أن بعض هذه الأنواع مفرطة في سكرياتها. لذا، إليكِ كمية السكر في كل 100 غرام من الفاكهة التالية:

العنب: أربع ملاعق كبيرة من السكر

المانجو: ثلاث ملاعق ونصف كبيرة من السكر

الموز: ثلاث ملاعق كبيرة من السكر

التفاح: ملعقتان كبيرتان من السكر

الأناناس: ملعقتان كبيرتان من السكر

الكيوي: ملعقتان كبيرتان من السكر

المشمش: ملعقتان كبيرتان من السكر

العنب: ملعقتان كبيرتان من السكر

الفروالة: ملعقة ونصف كبيرة من السكر

التوت: ملعقة كبيرة من السكر

البندورة: نصف ملعقة كبيرة من السكر

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