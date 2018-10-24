ما هي أضرار شرب القرفة للحامل؟

تعد القرفة من النباتات العطرية الاستوائية ذات الخصائص الغذائية المتعددة، وتتميز بمذاقها السكري، ورائحتها النفَّاذة القوية والعطرية، وتأتي على شكل عيدان، أو بودرة، أو زيت، ويفضَّل شراء العيدان وطحنها في المنزل.

وللقرفة تأثير على الحامل، سلباً وإيجاباً، وهو ما كشفته الصيدلانية الدكتورة بشرى مصطفى حول أضرار شرب القرفة للحامل، للحفاظ على سلامة الجنين.

أضرار شرب القرفة للحامل:

1- تفسد التحكم في الجلوكوز.

2- ترفع خطر النزيف.

3- قد تتداخل مع أدوية الحامل.

4- تؤدي إلى ردود أفعال تحسسية، وظهور طفحٍ جلدي وبثور حمراء.

5- تزيد من خطر الإجهاض.

6- تزيد من تقلصات الرحم.

فوائد شرب القرفة للحامل:

عن ذلك، قالت الصيدلانية الدكتورة بشرى مصطفى: إن جذور القرفة تستخدم في التخفيف من حدة السكري لدى الحوامل، وذلك يعود إلى قدرة القرفة على تنظيم حرق الدم للسكر، والحفاظ على معدل السكر في الجسم.

وأضافت: "على الرغم من أن هناك عديداً من التحذيرات حول خطر القرفة على المرأة الحامل، إلا أن آراء الأطباء وجميع الدراسات الحديثة، أكدت أنه يمكن للحوامل في الشهر التاسع، خاصةً المصابات بالنمط الثاني من السكر، تناول القرفة لأنها تساعد على تنظيم حرق الدم للسكر".