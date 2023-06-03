البوابة - القريدس غني بالبروتينات الخالية من الدهون ، كما انه مصدر مفيد للفيتامينات. يعتبر القريدس مصدرًا مفيدًا لمجموعة فيتامينات ب ، بما في ذلك فيتامين ب 12 وحمض الفوليك، ومصدر مهم للمعادن النادرة، ومصدر لمضادات الأكسدة الوقائية. وقد يدعم فقدان الوزن أيضًا حيث تشكل واحدة من حصتين موصى بهما من المأكولات البحرية في الأسبوع.

كما يعتبر القريدس مصدرًا غنيًا للسيلينيوم ، وهو أحد أكثر مضادات الأكسدة فعالية في الحفاظ على الخلايا السليمة. كما أنه يحتوي على مستويات عالية من الزنك ، وهو أمر مهم لتطوير نظام المناعة الصحي. يساعد تناول القريدس في بناء عظام قوية لاحتوائه على الفوسفور والنحاس والمغنيسيوم

القريدس المشوي مع صلصة الأفوكادو

المكونات:

5 ½ كوب قريدس منظف ومغسول

2 فص ثوم

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة سماق

1 ملعقة صغيرة مسحوق فلفل حار

من أجل الصلصة

2 ذرة طازجة

2 أفوكادو

1 ليمونة (عصير)

حبتا طماطم حمراء (مقطعة منزوعة البذور ومقطعة مكعبات تقريبًا)

2حبة طماطم صفراء (مقطعة منزوعة البذور ومقطعة مكعبات تقريبًا)

1 بصل أخضر (مقطع إلى حلقات صغيرة)

1 حفنة من الأعشاب الطازجة المشكلة (مثل الكزبرة والريحان والبقدونس المفروم ناعماً)

القريدس المشوي مع صلصة الأفوكادو





خطوات التحضير:

- يُسحق الثوم في الزيت ويُضاف السماق والفلفل الحار والفلفل الأسود المطحون. يضاف القريدس ويخلط جيدا. غطيها واتركيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

- بالنسبة للصلصة ، اغلي كيزان الذرة في ماء مملح لحوالي. 20 دقيقة. صفيها ورقيها في الماء البارد ، ثم قطعي الذرة من الكيزان باستخدام سكين حاد.

- قطعي الأفوكادو إلى مكعبات مقاس 1 بوصة واخلطها على الفور مع عصير الليمون.

- تخلط جميع مكونات الصلصة وتتبل بالملح والفلفل الأبيض المطحون حسب الرغبة.

- يُصفّى القريدس قليلاً ، ويُتبّل بالملح ويُشوى على الشواية الساخنة لمدة 2-3 دقائق على كل جانب. استخدم صينية الألمنيوم إذا لزم الأمر. قدمي القريدس الساخن على الفور مع الصلصة.