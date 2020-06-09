القط الأسود يمثل الجان والسحر في اعتقاد كثير من الأشخاص، ولكن يختلف تفسير هذه الرؤية حسب الحالة التي رأى عليها الشخص القط في المنام.

وغالباً تدل رؤية القطط السوداء على الحظ السيئ، إذا رأيت قطة سوداء تهاجمك في الحلم فهذا يشير إلي أنه عليك أن تمضي قدماً في علاقتك.

عند رؤية قتل قطة سوداء في الحلم، غالباً ما تكون إشارة إيجابية وذلك لأن القطط السوداء قد تكون رمز للأوهام والخداع.

عند رؤية القطة السوداء تمشي نحوك في الحلم، فهذا يجلب لك الحظ الجيد، ولكن إذا كانت تمشي في عكس إتجاهك فهذا يعني أنها تأخذ الحظ السعيد معها.

إذا رأيت ذيل قطة سوداء في الحلم، فهذا يعني أنك محظوظ في الحب.

قد تشير أيضاً القطة السوداء في الحلم علي ولادة طفل، أو حدوث بعض الأمور المحزنة أو الندم الذي سوف يحدث لك في المستقبل.

القط الأسود في الحلم أيضاً رمز إلي أنك سوف تقابل شخص ماكر في المستقبل.

تفسير حلم القطه السوداء للعزباء

الفتاة التي لم تتزوج إذا رأت في منامها القط الأسود فقد تدل الرؤية علي وجود شخص مخادع وماكر يخدعها باسم الصداقة والحب، ورؤية القطط في المنام قد تدل علي تدل علي وجود علاقة حب قويه مع شخص ما، بينما رؤية ذيل القطه السوداء قد تدل على الحظ السعيد والجيد في علاقة حب عاطفية، ورؤية حمل القطه في المنام قد تدل الرؤية على التعرض الكثير من الخيانة من أقرب الأشخاص المحيطين بها.

تفسير حلم القطه السوداء للمتزوجة

السيدة المتزوجة التي ترى في المنام قط اسود فقد تدل الرؤية على الفشل في الحب، بينما رؤية القطه السوداء قد تدل على المكر والخداع، ورؤية القطة البيضاء في المنام قد تدل على إن الزوجة هي تهتم كثيرا بتربية أبنائها تربية صحيحة، وهي تحرص كثيرا على تعليمهم الأخلاق والقيم.

تفسير حلم القطط السوداء للحامل

يقول العالم الجليل ابن سيرين إذا رأت المرأة الحامل القط الأسود في المنام فقد تدل الرؤية علي أن الله سوف يهب لها مولود ذكر جميل، وقد تدل أيضا الرؤية علي الخوف الشديد من فقدان مولودها ومن الولادة والآلام بينما رؤية سماع صوت القط الأسود في المنام فقد تدل الرؤية علي وجود أذي قادم لها ولجنينها عن قريب.

تفسير القطة في الحلم

تفسير حلم القطط البيضاء