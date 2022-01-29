القهوة الداكنة..فوائدها ومحتواها من الكافيين

يمكن أن يكون طعم فنجان القهوة مختلفًا تمامًا عن الآخر، حيث تجتمع العديد من العناصر معًا لتحديد نكهة ومحتوى القهوة من الكافيين، وتشمل هذه مصادر حبوب القهوة، وتنوع نبات القهوة المستخدم، والممارسات الزراعية، والمعالجة، بما في ذلك درجة التحميص.

ويتضمن التحميص تسخين بذور القهوة الخضراء الشاحبة والإسفنجية لتحويلها إلى حبوب بنية ورائحة ولذيذة، ونظرًا لأن القهوة الداكنة تميل إلى أن يكون طعمها أقوى، فقد تتساءل عما إذا كانت تحتوي على كمية من الكافيين أكثر من القهوة المشوية الخفيفة.

ما هي القهوة الداكنة ؟

قبل الوصول إلى مرحلة التخمير، تمر حبوب القهوة بالعديد من العمليات التي تحدد نكهتها ومحتوى الكافيين وجودتها، والتحميص هو مجرد واحدة من هذه الخطوات، حيث عند تسخينها إلى حوالي 392-482 درجة فهرنهايت (200-250 درجة مئوية)، تغمق بذرة القهوة الخضراء وتتوسع، وكلما كانت القهوة أكثر قتامة، كانت عملية التحميص أطول وأكثر سخونة.

النكهة

في عملية التحميص، تحدث العديد من التفاعلات الكيميائية التي تغير رائحة القهوة وطعمها، وأحد أهم هذه التفاعلات هو تفاعل مايلارد، الذي يصف اللون البني الذي يحدث، حيث تميل القهوة الداكنة إلى احتوائها على نكهة أكثر كثافة تظهر من خلال عملية التسخين.

القهوة الداكنة ومحتوى الكافيين

على عكس النكهة والرائحة ولون حبوب القهوة، لا يتركز محتوى الكافيين أو يزداد أثناء التحميص، وفي الواقع، تحتوي القهوة الداكنة عمومًا على كافيين أقل قليلاً من نظيراتها الأخف تحميصًا.

القهوة الداكنة نفس الفوائد الصحية للقهوة الأقل تحميصًا

القهوة مصدر غني بمضادات الأكسدة ومفيدة جدًا للصحة، والقهوة الداكنة لها نفس الفوائد الخاصة بالقهوة الأقل تحميصًا والمتوسطة، حيث تتضمن فوائد مثبتة للمزاج والذاكرة والتمثيل الغذائي والطاقة والعديد من الفوائد الأخرى عند تناولها بما يصل إلى 5-6 أكواب (1.2-1.4 لتر) يوميًا.

بالإضافة إلى ذلك، أثناء التحميص، تنتج تفاعلات ميلارد، وهو نوع من مضادات الأكسدة التي قد تساعد في صحة الجهاز الهضمي، وبشكل عام، تتطور الميلانويدين بمجرد تسخين القهوة النيئة فوق 356 درجة فهرنهايت (180 درجة مئوية)، مما يزيد قليلاً مع قتامة القهوة.

الجوانب السلبية المحتملة

أحد الجوانب السلبية للقهوة الداكنة هو احتمالية المذاق المر، والذي يمكن أن ينتج إما عن تكوين أو فقدان أحماض معينة أثناء التحميص، وفي الواقع، تشير إحدى المراجعات إلى أن التحميص يقلل من محتوى الأحماض الكلوروجينية، وهي مركبات مفيدة غنية بمضادات الأكسدة، ومع ذلك، يمكن مواجهة ذلك من خلال تكوين مضادات الأكسدة الميلانويدين.

ومثل التحميص الأخف، تتمحور الجوانب السلبية المحتملة الأكثر أهمية للتحميص الداكن حول محتوى الكافيين، وفي حين أن القهوة مشروب شائع له العديد من الفوائد الصحية، فإن تناول الكثير من الكافيين مرة واحدة أو يوميًا بشكل منتظم يمكن أن يكون له آثار ضارة على صحتك.

وتشمل هذه الآثار الضارة القلق وصعوبة النوم وعدم انتظام ضربات القلب واضطراب الجهاز الهضمي، ومن الآمن عمومًا تناول 400-600 مجم من الكافيين يوميًا، ومع ذلك، يختلف هذا اعتمادًا على تفضيلاتك وصحتك وجيناتك الوراثية.

وفي الحقيقة، يجب على الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة أو الذين يعانون من الصداع النصفي أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أن يراقبوا أيضًا تناول الكافيين، حيث يمكن أن يؤدي تناول نسبة عالية من الكافيين إلى تفاقم هذه الحالات.

وفي الواقع، لا توجد توصيات واضحة حول مقدار الكافيين الذي يمكن أن يعاني منه الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب، لذلك يجب التحدث إلى أخصائي رعاية صحية أو أخصائي تغذية مسجل للحصول على إرشادات فردية.

إذا كنت تتطلع إلى الحد من تناول الكافيين ولكنك لا تزال ترغب في الاستمتاع بالقهوة، فقد يكون التحميص الداكن أو تخفيف قهوتك في الماء المصفى طريقة جيدة لك، كما يمكنك أيضًا تجربة القهوة منزوعة الكافيين.

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