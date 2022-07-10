القهوة بالليمون..الفوائد والدور الفعال في إنقاص الوزن

القهوة بالليمون لها العديد من الفوائد الصحية المحتملة، حيث يدعي محبي هذا المشروب أن المزيج بين هذين المكونين يمكن أن يكون مغذيًا ويخفف الصداع والإسهال.

ونظرًا لأن القهوة بالليمون لها تأثيرات صحية متعددة مثبتة، فقد تتساءل عما إذا كان شرب الاثنين معًا يوفر أي فوائد إضافية، لذلك سنتعرف من خلال هذه المقالة على فوائد القهوة بالليمون والدور الفعال لها في إنقاص الوزن.

ما هو مشروب القهوة بالليمون ؟

القهوة بالليمون مكونان شائعان موجودان في كل مطبخ تقريبًا، ويتم صنع القهوة وهي واحدة من أكثر المشروبات استهلاكًا في جميع أنحاء العالم عن طريق تخمير حبوب البن المحمصة.

من ناحية أخرى، الليمون فاكهة تنتمي إلى جنس الحمضيات، كما إنها ثالث أكثر فواكه الحمضيات إنتاجًا في العالم، بعد البرتقال واليوسفي، وهي مصدر كبير لفيتامين سي ومضادات الأكسدة إلى جانب العديد من المركبات النباتية المفيدة الأخرى، ولهذا السبب استخدمها الناس لخصائصهم الطبية لعدة قرون.

فوائد القهوة بالليمون

لكل من القهوة والليمون العديد من الفوائد الصحية المثبتة، والتي ترتبط في الغالب بمحتواها العالي من مضادات الأكسدة، حيث تحمي هذه الجزيئات جسمك من الآثار الضارة لكميات مفرطة من الجذور الحرة، وفيما يلي لمحة عامة عن الفوائد التي يقدمها كل منهما.

فوائد القهوة القائمة على الأدلة

تحتوي حبوب البن المحمصة على أكثر من 1000 مركب نشط بيولوجيًا، لكن الكافيين وحمض الكلوروجينيك يبرزان كمركبات نشطة رئيسية ذات قدرة مضادة للأكسدة، حيث يقوم الاثنان بتنشيط المسارات التي تحمي من نمو السرطان، وربط القهوة بانخفاض خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان، بما في ذلك، الكبد، البروستاتا، بطانة الرحم، الثدي، الجهاز الهضمي، والقولون والمستقيم.

بالإضافة إلى ذلك، ارتبطت القهوة بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والكبد والاكتئاب، بالإضافة إلى مرض الزهايمر ومرض باركنسون.

أخيرًا، محتوى الكافيين في القهوة مسؤول عن تأثير تعزيز الطاقة، والتأثير الإيجابي على أداء تمارين التحمل، والقدرة على زيادة عدد السعرات الحرارية التي تحرقها.

فوائد عصير الليمون القائمة على الأدلة

الليمون مصدر كبير لفيتامين سي والفلافونويد، وكلاهما يعمل كمضادات أكسدة قوية، وتم ربط فيتامين ج وفلافونويد الحمضيات بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، أيضًا، يوفر كلا المركبين الحماية من أمراض القلب، بينما يحمي فيتامين سي جهاز المناعة ويساعد في مكافحة العدوى.

ادعاءات شائعة حول شرب القهوة بالليمون

يساعد على إذابة الدهون

هذه الفكرة سائدة بين الاتجاهات المختلفة التي تتضمن استخدام الليمون، ولكن في النهاية لا يمكن لليمون أو القهوة إذابة الدهون، الطريقة الوحيدة للتخلص من الدهون غير المرغوب فيها هي استهلاك سعرات حرارية أقل أو حرق المزيد منه، وبالتالي، فإن هذا الادعاء كاذب.

ومع ذلك، تظهر الدراسات أن القهوة قد تساعدك على إنقاص بعض الوزن، ولهذا السبب قد يعاني بعض الأشخاص من انخفاض طفيف في الوزن عند تناول القهوة بالليمون.

يخفف الصداع

من الشائع إيجاد علاجات منزلية متعددة لعلاج الصداع، ومع ذلك، فإن البحث منقسم للغاية فيما يتعلق باستخدام القهوة لهذا الغرض، حيث تشير إحدى الفرضيات إلى أن الكافيين الموجود في القهوة له تأثير في تضيق الأوعية الدموية، مما يعني أنه يشد الأوعية الدموية مما يقلل من تدفق الدم نحو رأسك ويخفف الألم.

تشير الأبحاث أيضًا إلى أن الكافيين يمكن أن يضخم آثار الأدوية على الصداع ونوبات الصداع النصفي، ومع ذلك، تعتقد فرضية أخرى أن الكافيين قد يكون بمثابة محفز للصداع للبعض، إلى جانب المشروبات والأطعمة الأخرى، مثل الشوكولاتة والكحول والحمضيات مثل الليمون.

لذلك، قد يؤدي شرب القهوة بالليمون إلى تخفيف أو تفاقم الصداع، اعتمادًا على الشخص، وإذا كان يساعد في تقليل الألم، فسيكون ذلك مرة أخرى بسبب الكافيين في القهوة، وليس القهوة بالليمون نفسه.

يخفف الإسهال

يتطلب هذا العلاج تناول القهوة بالليمون بدلاً من شربها، ومع ذلك، لا يوجد حاليًا دليل يدعم استخدام الليمون لعلاج الإسهال، والقهوة تحفز القولون، مما يزيد من حاجتك إلى البراز، بالإضافة إلى ذلك، يتسبب الإسهال في فقدان كبير للسوائل التي يمكن أن تؤدي إلى الجفاف، وقد يؤدي تأثير القهوة المدر للبول إلى تفاقم الجفاف.

يقدم مزايا العناية بالبشرة

تشير الأبحاث إلى أن كل من محتوى مضادات الأكسدة في القهوة والليمون قد يوفر فوائد للجلد، لذلك يبدو أن هناك بعض الحقيقة وراء هذا الادعاء، حيث قد يؤدي محتوى للقهوة إلى تحسين تدفق الدم وترطيب الجلد.

وتظهر الدراسات أن استهلاكه قد يقلل من تقشر الجلد، ويحسن النعومة، ويقلل من تدهور حاجز الجلد، بالإضافة إلى ذلك، قد يحفز محتوى فيتامين سي من الليمون إنتاج الكولاجين، وهو بروتين يوفر لبشرتك القوة والمرونة ويقلل من تلف الجلد الناجم عن الجذور الحرة التي تنشأ عن التعرض لأشعة الشمس.

هل القهوة بالليمون لها دور فعال في إنقاص الوزن ؟

تقدم القهوة بالليمون مجموعة من الفوائد الصحية، ويرجع ذلك في الغالب إلى محتوياتها من مضادات الأكسدة، ومع ذلك، لا يوجد دليل يدعم الادعاء بأن شرب القهوة بالليمون يخفف الإسهال أو يتسبب في ذوبان الدهون وإنقاص الوزن.

أما بالنسبة لبقية الفوائد المعلنة لهذا المشروب، فيمكنك الحصول عليها عن طريق تناول القهوة أو عصير الليمون بشكل منفصل، وبالتالي، ليست هناك حاجة لخلط الاثنين إذا كنت لا تشعر بضرورة فعل ذلك.

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