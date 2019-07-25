القوس بينها...أصحاب هذه الابراج قدوة يحتذى بها

كون الشخص يتميز بسمات طيبة، مثل الاحترام وإدراك الخطأ من الصواب واتباع مبادئه وأن يكون على خلق عظيم وغيره من الصفات الحسنة، يجعله قدوة يحتذى بها.

وعلى الرغم أنه قلما نجد أشخاص ينتمون لتلك الفئة، إلا أنه وفقًا لمجلة "يورتانغو" اصحاب الأبراج التالية يمثلون قدوة يحتذى بها:

الجدي

يتمتع برج الجدي بالعديد من السمات الطيبة والفريدة التي تجعله يتصدر هذه القائمة، فكونه تقيًا، شجاعًا ومخلصًا وجديرًا بالثقة، يجعله قدوة يحتذى بها، خاصة أنه صبور وغير متهور ودائما ما تكون قراراته وخطواته مدروسة.

الأسد

كثير ما يمثل أصحاب هذا البرج قدوة يحتذى بها، وذلك يرجع إلى تميزهم بالنزاهة والوفاء وتحملهم للمسؤولية، بالإضافة إلى اتسامهم بالمثابرة وعدم الاستسلام، كما أنه في حين أن برج الأسد يتسم بالقوة، إلا أن أصحابه لا يستغلون تلك القوة ضد الآخرين.

العذراء

يتميز برج العذراء بأخلاقه العالية، وتشمل أبرز سماته الصدق والنزاهة جنبًا إلى جنب مع الذكاء. بالإضافة إلى ذلك، لا يستغل العذراء الآخرين أو يؤذيهم لتحقيق أهدافه، فهو يتميز بالطيبة وقدرة عالية على تحمل المسؤولية.

الحوت

يتعامل الحوت بمبدأ "عامل الآخرين كما تريد أن يعاملونك"، لذا دائمًا ما تجده يعامل الآخرين بحب ولطف ولا يحب الحكم على الآخرين ويتقبلهم كما هم، بالإضافة إلى أنه محبًا للمساعدة وغير أناني في حبه لغيره من الأشخاص.

القوس

يعد القوس من أكثر الأبراج التي تعد قدوة يحتذى بها، وذلك بسبب قلبه الكبير، فهو يحب الناس ويقدر قوة المغفرة والسماح، كما أنه يتميز بصدقه ولا يتخلى عن صراحته حتى إذا كانت مؤلمة.

ويتمتع برج القوس أيضًا بمثابرته وبذله دائمًا لقصارى جهده، بالإضافة إلى تفاؤله المشجع.

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