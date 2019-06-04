القوس بينها.. هذه هي أكثر الأبراج تهورًا

عندما يتعلق الأمر بالأبراج، يتميز بعضها بالرصانة والعقلانية، ولكن هناك أبراج أخرى يتسم أصحابها بالتهور والطيش، وفي حين أن التهور ليس صفة سيئة دائمًا، إلا أنها دائمًا ما ترتبط بالتسرع ويكون صاحبها غير مسؤول ويصعب توقع ردود أفعاله.

ووفقًا لمجلة "يورتانغو"، هذه هي أكثر الأبراج تهورًا:

الحمل

ليس غريبًا أن يتصدر الحمل هذه القائمة، حيث يعد الاندفاع وعدم الصبر أحد أبرز صفاته أو عيوبه، مما يجعله متهورًا للغاية ويتصرف دون التفكير في العواقب، فهو لا يخشى المجازفة ودائمًا ما يكون مليئًا بالطاقة.

الجوزاء

ينبع تهور الجوزاء من شعوره بالملل بسرعة وبسهولة، بالإضافة إلى عدم صبره مثل برج الحمل، كما أن الجوزاء لا يكترث لآراء الآخرين بشأن ما يفعله أو يقوله.

القوس

لا يفوت برج القوس فرصة أو لحظة للاستمتاع بحياته، ولهذا يصبح متهورًا وغير مراعي للعواقب، حتى إذا كان سيجازف بحياته من أجل الاستمتاع بمغامرة خطيرة.

الأسد

على الرغم من ذكاء الأسد وطبيعته القيادية، إلا أنه على عكس ما قد يتوقعه الكثيرين، يفتقر هذا البرج إلى بعض العقلانية والرزانة ويعد أحد أكثر الأبراج تهورًا، وذلك يرجع إلى عِنده الكبير وعدم صبره.

الدلو

يستحيل توقع ردود فعل برج الدلو ودائمًا ما يفاجئ الآخرين وحتى نفسه بتصرفاته، وذلك يرتبط أكثر بشخصيته الكتومة التي تخفي مشاعرها، فلا يراعي الآخرين ولا يدرك كيف يجرحهم بردوده ولسانه السليط.

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