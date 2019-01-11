من يتأثر أكثر بالكافيين؟ هذا ما يجب ان تعرفوه عن الكافيين!

في هذا الصدد، أشارت اختصاصية التغذية نادرة همدر إلى تأثير الكافيين على الافراد، أضرارها والبدائل عنها.

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من يتأثر أكثر بالكافيين؟ لفتت همدر الانتباه الى أن تأثير الكافيين يختلف من فرد إلى آخر، ويمكن تقسيم الافراد إلى ثلاث مجموعات:

1- Hypersensitive

تضم هذه المجوعة الافراد الذين إذا تناولوا كمية صغيرة من الكافيين، تؤثر عليهم بشكل كبير.

2- Normal Sensitivity

أثبتت الدراسات أن معظم الاشخاص الذين يتناولون نحو 400 ملغ من الكافيين، لا يتأثرون بأي عوارض.

3- Low Sensitivity

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تضم هذه الخانة الأفراد الذين لا يتأثرون بكمية الكافيين التي يتناولونها خلال النهار، ومن ضمن هذه الخانة: فئة المدخنين.

العوامل المؤثرةوذكرت العوامل التي تضطلع بدور في تأثير الكافيين على الفرد، وهي:

1- العمر: كلما تقدم الفرد في العمر، تنخفض فعالية الأنزيم المسؤول عن عملية هضم الكافيين وبالتالي يكون حساساً أكثر على تناول الكافيين.

2- الوزن: كلما ازداد الوزن وارتفعت كتلة العضل عند الفرد، انخفض تأثير الكافيين على الفرد.

3- الحالة الصحية: إذا كان الفرد يعاني مشاكل صحية، كمشاكل في القلب، الضغط، يؤثر الكافيين عليه بشكل سلبي.

4- الوراثة: تحمل الجينات عوامل الوراثة التي تعد أهم عامل من بين هذه العوامل، لانه يحدد مدى تأثر الفرد بتناول كمية الكافيين، فكلما ارتفع نشاط الأنزيم المسؤول عن عملية هضم الكافيين انخفض تأثيره على الفرد.

الكميّات المسموحة من الكافيين

أكدت همدر أنّ استهلاك 400 ميليغرام من الكافيين في اليوم بما يعادل كوب واحد 240 مل، يُعدّ أمراً آمناً عند معظم الافراد، وتعادل هذه الكميّة أربعة أكواب من القهوة المُخمَّرة.

أضرار الكافيين:وأشارت إلى أنّ الافراط في تناول الكافيين، يؤدي إلى مشاكل عدّة، أبرزها:

- دقات قلب سريعة

- الارتجاف العضلي

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- ارتفاع في الضغط

- التبول المتكرر أو عدم القدرة على التحكم في التبول

- الأرق

- جفاف البشرة

- الصداع

بدائل الكافيين:نصحت همدر بالتخفيف من كمية تناول الكافيين بطريقة تدريجية، فمثلاً: إذا كان الفرد يشرب 4 أكواب من القهوة يبدأ بتقليلها الى ثلاثة أكواب. كما عليه استبدال الكافيين بالامور التالية:

- شرب المشروبات الخالية من الكافيين: لأن أغلب المشروبات منزوعة الكافيين تبدو مثل مثيلتها المحتوية على الكافيين تماماً وبنفس المذاق.

- احتساء الشاي كالشاي الاخضر، الزنجبيل، الزهورات، اليانسون.

- تناول وجبات خفيفة صحية (سناك صحي): الفواكه والخضار الغنية بالفيتامينc التي تؤدي دوراً في التركيز والتنبيه على غرار الكافيين.