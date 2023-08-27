الكبسة الإماراتية هي وجبة تقليدية معروفة في الإمارات العربية المتحدة وهي عبارة عن طبق من الأرز المطهو مع لحم الضأن أو لحم الدجاج ومجموعة من التوابل والبهارات، وفيما يلي طريقة تحضير الكبسة الإماراتية باللحم:

مقادير الكبسة الإماراتية باللحم

4 ملاعق حجم كبير من زيت الطهي

2 كوب من الأرز البسمتي

500 جرام من لحم الضأن أو لحم الدجاج مقطع إلى قطع صغيرة

1 بصلة كبيرة مفرومة

3-4 فصوص من الثوم مهروسة

ملح وفلفل حسب الرغبة

4 أكواب من الماء الساخن

2 ملعقة حجم كبير من بهارات الكبسة

مكسرات للتزيين "حسب الرغبة"

زبيب "حسب الرغبة"

طريقة تحضير الكبسة الإماراتية باللحم