الكبسة الإماراتية هي وجبة تقليدية معروفة في الإمارات العربية المتحدة وهي عبارة عن طبق من الأرز المطهو مع لحم الضأن أو لحم الدجاج ومجموعة من التوابل والبهارات، وفيما يلي طريقة تحضير الكبسة الإماراتية باللحم:
مقادير الكبسة الإماراتية باللحم
- 4 ملاعق حجم كبير من زيت الطهي
- 2 كوب من الأرز البسمتي
- 500 جرام من لحم الضأن أو لحم الدجاج مقطع إلى قطع صغيرة
- 1 بصلة كبيرة مفرومة
- 3-4 فصوص من الثوم مهروسة
- ملح وفلفل حسب الرغبة
- 4 أكواب من الماء الساخن
- 2 ملعقة حجم كبير من بهارات الكبسة
- مكسرات للتزيين "حسب الرغبة"
- زبيب "حسب الرغبة"
طريقة تحضير الكبسة الإماراتية باللحم
- أولاً سخن في وعاء حجم كبير زيت الطهي وقلبي البصل حتى يصبح شفافًا.
- ثم أضيفي قطع من لحم الضأن أو لحم الدجاج إلى البصل وقلبيه جيداً حتى يتغير لون اللحم ويصبح ذهبيًا.
- ثم أضيفي الثوم المهروس والتوابل وقلبي المقادير بشكل جيد حتى تندمج النكهات.
- ثم أضيفي الأرز إلى الوعاء وقلبيه جيداً مع مقادير اللحم لبضع دقائق لتتشرب النكهات.
- ثم سخني الماء وأضيفيه إلى الوعاء مع الأرز واللحم ثم أضيفي الملح والفلفل حسب الرغبة.
- ثم قلبي المقادير بشكل جيد ثم اغطي الوعاء بغطاء محكم.
- ثم اتركي الكبسة تطهى على نار هادئة لمدة تتراوح بين 30-45 دقيقة حتى ينضج الأرز ويتشرب الماء بالكامل.
- وعندما ينضج الأرز قومي بطفي النار واتركي الكبسة ترتاح لمدة 10-15 دقيقة قبل التقديم.
- يتم إضافة مكسرات وزبيب مشوي للتزيين وإضافة المزيد من النكهة، وصحتين وعافية.